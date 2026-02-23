Mario Domínguez arranca desde la primera línea en el arranque de Súper Copa Roshfrans

El piloto del equipo Alessandros Racing/Heraldo Media Group, Mario Domínguez, comenzó con el pie derecho en las actividades de la fecha 1 de la Súper Copa Roshfrans que se disputa este fin de semana en el Autódromo Yucatán, donde se colocó en la segunda posición de partida para la carrera 1 de los GTM Pro-1 que se correrá este domingo 22.

Domínguez, que ésta ocasión corre en el auto #9 del equipo Andretti-Jourdain Autosport, tuvo una adaptación de ensueño con su unidad que se forjó a lo largo de este sábado cuando se cumplieron con las prácticas y con las sesiones de calificación.

En las dos prácticas, tanto Domínguez como su compañero, Paul Jordain, no soltaron las dos primeras posiciones tanto en la Práctica 1 como en la Práctica 2.

Lo mejor de este día llegó para Mario cuando salió a la pista para la calificación de la carrera 1, el experimentado piloto de Alessandros Racing, colocó su mejor vuelta en 01:35.671, para quedar a tan solo 0.224s del mejor crono de la sesión, que lo posiciona en la segunda casilla de partida para el domingo.

Esto le abre una gran posibilidad para pelear por lo más alto del podio, lucha que comenzará desde el momento en el que la bandera verde marque el arranque de la Súper Copa Roshfrans en este 2026.

“Estoy muy contento con este primer paso, fue una adaptación al auto mucho mejor de lo que esperaba y ahora estoy enfocado en salir a pelear por la victoria, tenemos todas las herramientas y buscaremos un buen resultado”, finalizó Mario.