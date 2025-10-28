Mario Domínguez a un paso del podio en la primera carrera de los GTM dentro del GP de México

El equipo Alessandros Racing/Heraldo Media Group, tuvo una destacada participación en el primer hit de Súper Copa Roshfrans y su categoría GTM, que para este gran evento funges como soporte de la Fórmula 1.

Alessandros tomó acción en la pista desde el viernes con sus pilotos, Mario Domínguez y Rubén Rovelo, a bordo de los autos #26 y #28 respectivamente, quienes en las calificaciones se metieron al top-10 para ambas carreras.

Domínguez con un tiempo de 1:49.768 se colocó en la quinta posición de arranque para el hit 1, mientras que Rovelo se metió a la novena posición con un tiempo de 1:50.976.

Los dos competidores de la GTM Pro 1, con los colores de Heraldo Media Group, Grupo Andrade, Fipresta, Global Jet Set y Gestomex, fueron constantes en sus vueltas y con esta convicción enfrentaron la primer carrera del fin de semana.

Ya durante la competencia, Mario Domínguez salió al ataque y en búsqueda de las primeras posiciones. Con un gran manejo, demostrando toda su experiencia, el piloto capitalino logró mantener los embates de sus rivales y pelear por un puesto en el podio.

Sin embargo, a pesar del buen balance en el auto #26, Domínguez se quedó a un paso del podio obteniendo el cuarto sitio de la competencia con un tiempo de 15:15.082.

“Fue una gran carrera, desde las prácticas mostramos un buen ritmo, nos vamos con la espinita de no subirnos al podio pero con las expectativas altas de que este domingo tendremos un buen resultado” comentó Mario.

Por su parte, Rovelo a bordo del auto #28, lamentablemente tuvo un contacto que lo obligó a abandonar la competencia.