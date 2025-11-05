Marineros renueva contrato de Andrés Muñoz en Grandes Ligas

*Ejercen opción de 7.7 MDD por el mexicano.

Dos grandes temporadas ha tenido el pitcher cerrador mexicano, Andrés Muñoz, con los Marineros de Seattle, club que decidió ejercer la opción de renovación de contrato de un año más, por 7 millones de dólares.

El lanzador de Los Mochis acumula un total de 60 salvamentos en las últimas dos temporadas, uno de los mejores del beisbol de las Grandes Ligas, con una efectividad de apenas 1.92 en carreras limpias admitidas.

Esta temporada recién concluida, Muñoz tuvo marca de 3 ganados y 3 perdidos, con 38 salvamentos en 62.1 entradas lanzadas. En postemporada no permitió una sola carrera, en las 8.1 entradas que estuvo en la loma de los disparos.