Marcus Rashford se va a Aston Villa tras perder protagonismo en el Manchester United

Marcus Rashford buscará revitalizar su carrera en el Aston Villa tras ser cedido a préstamo para el resto de la temporada procedente del Manchester United, donde el delantero había quedado marginado por el nuevo técnico Ruben Amorim.

El traspaso se completó el domingo por la noche, sin que ninguno de los clubes de la Liga Premier diera detalles sobre el acuerdo.

La agencia noticiosa Press Association y otros medios británicos informaron que Rashford se unió al Villa con una opción de compra de 40 millones de libras (50 millones de dólares) para cuando se complete el préstamo. El Villa cubrirá la mayoría del salario de Rashford, estimado en casi 400.000 dólares semanales.

El delantero de 27 años, uno de los jugadores más reconocidos de la Liga Premier, no había jugado para el United, el club de infancia, desde el 12 de diciembre debido a que Amorim cuestionó su compromiso para entrenar. No había sido tomado en cuenta en las más recientes convocatorias de Inglaterra y no jugó en la Eurocopa el año pasado, después de una temporada en la que fue apartado por el United en una ocasión por razones disciplinarias.

Se conjeturó sobre un posible traspaso a Italia o Arabia Saudita, pero Rashford se queda en Inglaterra y buscará demostrarle al entrenador del Villa Unai Emery que merece minutos de juego.

“Tuve la suerte de que varios clubes se acercaran a mí, pero Aston Villa fue una decisión fácil”, publicó Rashford en Instagram. “Realmente admiro la forma en que Aston Villa ha estado jugando esta temporada, y las ambiciones del entrenador. Solo quiero jugar al fútbol y estoy emocionado de empezar”.

El Villa vendió el viernes al delantero colombiano Jhon Durán al club saudí Al-Nassr por un monto de 64 millones de libras (80 millones de dólares), de acuerdo con informes de prensa. La salida de Durán hizo necesario añadir a un jugador de perfil ofensivo para competir con Ollie Watkins.

Rashford anotó 30 goles en la temporada 2022-23, la más prolífica de su carrera después de irrumpir a principios de 2016 a la edad de 18 años, pero no ha mantenido ese nivel desde entonces. Suma siete goles en todas las competiciones esta temporada.

Amorim dijo recientemente que preferiría poner al entrenador de porteros de 63 años del United en el equipo antes que a alguien que no está completamente comprometido en los entrenamientos, como percibe a Rashford.

“La razón es el entrenamiento, lo que creo que un futbolista debería hacer en el entrenamiento, en la vida y todos los días. Si las cosas no cambian, yo no cambiaré”, dijo. “Es la misma situación para cada jugador. Si haces lo máximo y las cosas correctas, entonces podemos utilizar a cada jugador”.

En un momento, Rashford incluso reconoció que estaba “listo para un nuevo desafío”.

1. Rashford disputó 426 partidos con el United, marcó 138 goles, y se hizo de un nombre por su trabajo fuera del campo durante la pandemia cuando sus gestiones propiciaron que el gobierno británico aceptase mantener la financiación de comidas para estudiantes pobres después de una resistencia inicial.