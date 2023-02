Marco Antonio Ruiz, nuevo DT de Tigres

Monterrey, Nuevo León. La salida de Diego Cocca movió todo en Tigres, quienes confirmaron la llegada de Marco Antonio Ruiz como estratega interino.

Dicha condición no fue confirmada por Mauricio Culebro que a través de una conferencia de prensa anunció al tamaulipeco dentro del vestidor regio.

“Si alguien conoce lo que es ser tigre es mi persona, darle las gracias a Mauricio y Toño (Sancho y haré lo posible para conseguir esos objetivos, tenemos que tener un gran compromiso y buscaremos lo más alto, en cada uno de los torneos”, confesó Ruiz.

Asimismo, aceptó la responsabilidad del reto además de dar los nombres de su nuevo cuerpo técnico, el cual estará lleno de ex figuras felinas.

“Estoy consciente de la responsabilidad, me siento capaz, son 14 años que he estado “picando piedra” como entrenador, he tenido logros no sólo a nivel de club sino selección, lo importante es que el plantel me conoce y yo los conozco, es cuestion de ponernos a trabajar y mi cuerpo técnico será pura gente de casa, con perfil tigre para que tengan ese compromiso: Marcos Ayala como auxiliar, Juninho, y Hugo Ayala, también la colaboración de Juan Carlos Ortega como asesor en este proyecto”, comentó.

De momento, el experimentado estará dirigiendo los juegos ante Pumas y Juárez, siendo la siguiente semana cuando se defina al futuro entrenador oficial del club.