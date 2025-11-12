Marcelo Flores ya viste los colores de Canadá

*Busca jugar el Mundial del 2026.

Comienza la Fecha FIFA, y el jugador de los Tigres, Marcelo Flores, ya reportó con la selección de Canadá.

Ante la poca oportunidad que ya recibido con México, el felino aceptó la invitación del conjunto de la hoja de maple, equipo con el que buscará participar en el próximo Mundial que celebrarán en casa, junto con Estados Unidos y México.

El reglamento de FIFA le permite a Marcelo Flores, vestir los colores de otro combinado, toda vez que solo había disputado un partido oficial con México.

El futbolista de 22 años nació en Ontario Canadá, pero de padre mexicano, por lo que tiene la doble nacionalidad.