Marcelo Flores eligió Canadá como su selección nacional

*El de Tigres no fue convocado por México.

Marcelo Flores, actual mediocampista de Tigres, dio un paso importante en su carrera internacional al ser convocado por primera vez de manera oficial a la selección mayor de Canadá. El futbolista, quien durante años fue catalogado como una de las promesas del futbol mexicano y tuvo participación con el Tri, se integrará al proceso de preparación del conjunto canadiense con miras a la Copa del Mundo de 2026.

La Federación Canadiense dio a conocer a través de sus plataformas digitales la lista de 20 jugadores que participarán en un campamento de trabajo de 10 días, en el que aparece el nombre del jugador de la Liga MX como uno de los elementos más llamativos de la convocatoria.

La concentración se desarrollará del 8 al 18 de enero en Irvine, California, y contará exclusivamente con futbolistas que militan fuera de Europa, ya que las actividades se realizarán fuera de una Fecha FIFA.

El posible estreno de Flores con la camiseta canadiense podría darse el 17 de enero, cuando Canadá dispute un partido amistoso frente a Guatemala, selección dirigida por el técnico mexicano Luis Fernando Tena.

Cabe recordar que en noviembre pasado el mediocampista nacido en Ontario ya había tenido un primer acercamiento con la selección de Canadá, aunque en aquella ocasión participó únicamente como jugador de apoyo (sparring) durante los encuentros amistosos ante Ecuador y Venezuela.

¿Por qué Marcelo Flores puede representar a Canadá?

Según el Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores de la FIFA, el futbolista mantiene la posibilidad de cambiar de federación, ya que los partidos que disputó con la selección mexicana fueron antes de cumplir los 21 años y no correspondieron a competiciones oficiales como una Copa del Mundo. Esto le permite ahora defender los colores del combinado canadiense sin inconvenientes reglamentarios.