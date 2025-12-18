Marcelo Flores busca su salida de Tigres

*Quiere tener más minutos de juego.

De cara al Clausura 2026 de la Liga MX, la directiva de Tigres ya trabaja en la planeación del plantel, donde uno de los puntos a resolver será la situación de Marcelo Flores. El joven futbolista mexicano no ha logrado afianzarse como titular y su prioridad es encontrar mayor continuidad de juego el próximo año.

De acuerdo con información surgida desde el interior del club, Flores ya sostuvo conversaciones con la directiva felina para hablar sobre su futuro. La intención del mediocampista es poder salir durante el mercado invernal, con el objetivo de sumar minutos y mantenerse competitivo de cara al siguiente semestre.

El próximo torneo cobra especial relevancia para muchos futbolistas, ya que estará en juego la convocatoria al Mundial de 2026, que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá. Para Marcelo, tener regularidad será clave si desea mantenerse en el radar, más aún considerando que ha sido tomado en cuenta por selecciones canadienses en el pasado.

Durante el Apertura 2025, Flores tuvo escasa actividad con Tigres. Acumuló apenas 296 minutos entre Liga MX y Leagues Cup, repartidos en siete encuentros, en los que logró anotar un gol. Incluso hubo un periodo en el que no era considerado ni para ocupar un lugar en la banda, ya que el cuerpo técnico buscó sacarlo de la zona de confort en la que consideraban que se encontraba.

El principal reto para Tigres será encontrar una propuesta adecuada que beneficie tanto al jugador como a la institución. Marcelo Flores tiene contrato vigente con el club hasta 2027, por lo que cualquier salida dependerá de que exista un equipo interesado que cumpla con las condiciones establecidas por la directiva.

Flores arribó a Tigres en el verano de 2023, cuando Robert Dante Siboldi era el entrenador del equipo. Su fichaje fue visto como una apuesta a futuro, luego de que el jugador se formara en las fuerzas básicas del Arsenal y tuviera un paso a préstamo por el Real Oviedo. El costo de su llegada fue relativamente bajo, pensando en su proyección.

Sin embargo, pese a iniciar de buena manera su etapa con el conjunto de la UANL, especialmente jugando como extremo, Marcelo no logró consolidarse como titular habitual en el cuadro felino, situación que hoy lo tiene evaluando un cambio de rumbo para impulsar su carrera.