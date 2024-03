Marcelo Flores, agradecido por apoyo de Siboldi y compañeros en Tigres

Monterrey, Nuevo León. Marcelo Flores está consciente de su gran oportunidad que atraviesa con Tigres actualmente, agradeciendo tanto al cuerpo técnico como compañeros por ello.

El juvenil mexicano comentó que ha sentido mucho apoyo de Robert Dante Siboldi, sobretodo tras aquella falla garrafal ante América; además de sus compañeros de experiencia, quienes le han ayudado a mantener los pies sobre la tierra.

“Siempre he tenido el apoyo de mis compañeros y en especial Siboldi, siempre me respaldaba cuando algo malo pasaba, me respaldaba y siempre intento ser mejor, no quise fallar eso, y ningún jugador quiere pero me ayudó mucho a darme otra oportunidad y quiero ser mejor siempre.

Son muy grandes jugadores con mucha experiencia, siempre escucho cuando me hablan pero no sé cómo se ve para afuera pero cada vez que me equivoco o me enojo porque a veces es difícil no jugar, siempre me platican cosas y me dicen que tenga mi cabeza bien, me ayuda mucho porque me pone mas nivel en la cabeza, sigo trabajando”, dijo en conferencia de prensa.

Asimismo, el delantero de 20 años reconoció estar contento con su actualidad auriazul, anhelando ser titular a como de lugar en el once inicial.

“Estoy contento la verdad, siempre he trabajado duro y lo sigo haciendo aunque tenga o no minutos estoy haciendo lo mejor y cada minuto aprovechar, contento aquí. Siempre he dado lo mejor,espero y me den la oportunidad y aprovecharla, cuando me toque haré lo mejor, si sigo jugando es lo que quiero hacer, ser titular. Si me ponen daré lo máximo para para cada partido”, agregó.

El mayor de la dinastía Flores registra tres tantos en lo que va del semestre, dos en Liga y uno en Concachampions.