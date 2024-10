Maradona Jr. toma las riendas de un Tercera: “En mi familia me enseñaron a soñar”

El Fraile (Tenerife), 25 oct (EFE).- El entrenador ítalo argentino Diego Maradona Sinagra, hijo del legendario Diego Armando Maradona, ha explicado este viernes que toma las riendas de la Unión Deportiva Ibarra, un modesto equipo de Tercera División de Tenerife, con el “carácter y la ética del trabajo” que heredó de su padre y el empuje de una familia donde le han enseñado “a soñar”.

En su presentación como nuevo técnico de este equipo de localidad de El Fraile, en el sur de la isla, Diego Maradona Jr. ha explicado que concibe el fútbol moderno con algunos “puntos de vista diferentes” a los que tenía el astro mundial, el 10 de Argentina.

“Él perteneció a un fútbol de los años 80 y 90, en el que los defensores tenían que pegar, el arquero que atajar y el delantero que cabecear bien, pero yo siempre le decía que hoy en día el arquero tiene que saber jugar con los pies, los defensores tienen que armar el juego… En eso peleaba un poco con él, pero siempre de una manera que nos reíamos mucho”, ha detallado el hijo mayor de Maradona.

También ha destacado que su padre le insistía en la importancia de “ser creíble a los ojos de los jugadores” y de “tratar de ser honesto”, porque “no es verdad que un entrenador no pueda tener una buena relación con sus futbolistas”, aunque siempre “sabiendo poner bien los puntos”.

El nuevo entrenador de la UD Ibarra se estrena dentro de 24 horas contra el Arucas, el líder del grupo canario de la Tercera División. Este viernes, se ha presentado a la afición y los medios acompañado por el director general del club, Mirco Capezzoli, que fue quien lo convenció para recalar en Tenerife, lugar que no había visitado hasta el pasado miércoles, cuando aterrizó en la isla.

“Con mi familia teníamos tiempo en que hablábamos de poder cambiar de vida y de lugar, fuera de Nápoles (…) Mirco vino hasta mi casa y me presentó esta oportunidad muy seria y las ganas de tenerme y eso es muy importante para mí, porque más allá de la plata, los coches, las casas y todo, mi corazón manda en mi vida. No manda la cabeza. Y el corazón me dijo que aceptara”, ha señalado.

La UD Ibarra ha disputado hasta la fecha siete partidos de la temporada, de los cuales ha ganado dos, empatado uno y perdido otros cuatro, lo que les sitúa en estos momentos en los últimos puestos del grupo 12 de la Tercera RFEF, una situación que el propio Diego Maradona ha admitido que es “difícil”, pero que se “puede levantar”.

“A mí me enseñaron en mi familia a soñar (…) Es complicado decir a dónde podemos llegar, puede ser a lo más alto (ascender) como a los play-offs, pero lo único que yo puedo decir con seguridad es que voy a dedicar las 24 horas del día para el equipo, que voy a trabajar como siempre hice, al cien por cien, porque la ilusión de la vida es ganar, pero para eso hay que trabajar”, ha dicho el nuevo entrenador.

Respecto de la plantilla, Maradona Jr. ha afirmado que está “muy contento” porque es muy completa, por eso se siente confiado en que tiene potencial para lograr grandes cosas y para imprimir un estilo de juego en el que ellos sean “los protagonistas” a través de mantener “la posesión de la pelota el mayor tiempo posible” y de “manejar los distintos momentos del partido”.

Aún así, ha recordado que “no existen varitas mágicas” y que lleva únicamente dos días trabajando con ellos, por lo que hace falta tiempo para “adaptarse a lo que el equipo ha estado haciendo” hasta la fecha, pero espera que con el paso de los días se empezarán a incorporar “nuevas ideas” que pasen por “ser protagonistas en todas las canchas” y ser “lo mas contundentes posible2.

“Lo primero que le dije a los chicos cuando llegué fue que se olvidaran de mi apellido. Yo soy un entrenador que viene acá a sumar con un cuerpo técnico importante. Ellos me recibieron bien, me trataron bien, pero este sábado les podré decir si fue un arranque bueno. Ojalá que sea así. Tenemos que ser acompañados por Dios, porque no somos nada en esta vida sin Dios”, ha concluido Maradona Jr. EFE