“Manita” de Tigres al Santos

Monterrey, Nuevo León. Los Tigres por fin cantaron victoria como locales en el año, vapuleando 5-1 al Santos en un partido redondo, esto por la fecha 5 del Clausura 2026.

La noche prefecta para nada comenzó como tal en la localía, que desde el arranque quiso imponer condiciones con un trallazo de Juan Brunetta que se fue por un lado apenas al 5′.

Pese a la posesión y dominio en el terreno de juego, el tanto nada más no caía esto luego de una jugada colectiva en el área que terminó con un atajadón de Carlos Acevedo a un tiro de Ángel Correa al 23′. Todavía el rebote le cayó a Diego Lainez, quien la estrelló en el poste ahogando la celebración en las gradas del “Uni”.

Dicha acción la iban a pagar caro los regios con un poco de cooperación de Joaquim. El zaguero falló en una salida que aprovechó bien Ramiro Sordo, cediendo hacia un solitario Lukas Di Yorio que mandó a guardar el regalo del brasileño y poner el 1-0 ante la sorpresa de todos en el “Volcán”.

El tanto en contra hizo reaccionar a los auriazules, quienes no tardaron en responder de forma letal y a balón parado logró empatar con un cabezazo certero de Joaquim al 40′, enmendando su error en el gol santista.

El festín no paró y tan sólo un par de minutos después llegó la remontada vía Edgar López. El apodado “Gacelo” venció a Acevedo de cabeza para el 2-1 al 42′ e irse al entretiempo ganando. Cabe destacar, que eso significó su debut goleador felino en Liga MX desde su llegada para el Apertura 2025. Asimismo, es su primera diana desde mayo del año anterior.

Para el complemento, la tónica no cambiaba e incluso los pupilos de Francisco Rodríguez se quedaron a nada de 2-2, pues Di Yorio falló en la puntería a otra gran descolgada de Sordo, errando a bocajarro la paridad verdiblanca al 48′.

Rápidamente la situación llegó a su calma cuando al 56′ una mano de Sordo en el área se señaló por Katia Itzel como penal. Decisión que tardó más de cinco minutos ante la revisión del VAR y expulsar un auxiliar santista en la banca. Al final, la silbante mantuvo su ley y desde los once pasos Correa puso el 3-1, encaminando la victoria con su primer gol del semestre.

El campeón del mundo se enchufó y al instante puso su asistencia hacia Lainez que con un tiro esquinado realizó el 4-1 al 72′. Con la victoria ya en la bolsa, Guido Pizarro se dio oportunidad de darle actividad a sus dos fichajes, pues tanto César Araújo y Francisco Reyes pudieron jugar en la recta final del cotejo, en el cual todavía aumentaron los cartones en los botines de Diego Sánchez.

El famoso “Chicha” dio el pase a la red a un servicio de Ozziel Herrera al 78′, poniendo la “manita” a los laguneros que seguirán como escolta del Mazatlán en en fondo de la tabla con apenas 1 punto; mientras los regios suman 10 unidades en lo que fue su primer triunfo de local en el año.