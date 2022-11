Man United da ‘pasos apropiados’ tras lo dicho por Cristiano

DOHA (AP) — El Manchester United ha “iniciado los pasos apropiados” para responder a la entrevista explosiva que su jugador estelar Cristiano Ronaldo concedió al periodista británico Piers Morgan.

Los abogados del club de la Liga Premier esperan revisar todas las imágenes de la conversación de 90 minutos, en la que Cristiano criticó al técnico del United, Erik ten Hag, así como a sus compañeros y a los dueños.

“Manchester United ha iniciado esta mañana los pasos apropiados en respuesta a la entrevista reciente de Cristiano Ronaldo con los medios”, informó el club el viernes. “No emitiremos más comentarios sino hasta que este proceso llegue a su conclusión”.

Cristiano, de 37 años, está en Qatar para jugar su quinto Mundial con Portugal. Sin embargo, no parece tener futuro en Old Trafford, donde su permanencia se considera insostenible incluso antes de que la entrevista completa se difundiera, el miércoles y jueves.

La salida del astro se complica por el número limitado de clubes con la capacidad de cubrir su salario, que según algunos reportes es de unas 500.000 libras (590.000 dólares) a la semana.

Pero si el United determina que hubo un incumplimiento de contrato, uno de los resultados podría ser la rescisión del mismo.

Los dirigentes del United no estaban al tanto de que se había realizado la entrevista, y tenían que esperar hasta su difusión antes de determinar la postura legal del club.

El United manifestó su deseo de que cualquier medida llegue a su conclusión de manera expedita.

Los comentarios de Cristiano se han sumado a meses tempestuosos desde que Ten Hag tomó las riendas del equipo, en el ocaso de la campaña anterior.

El entrenador había excluido ya al crack portugués de su alineación y lo había obligado a entrenarse por separado respecto del resto del plantel, luego de que se negó a ingresar como suplente ante el Tottenham.

“Pienso que él no me da el respeto que merecería”, dijo Cristiano. “Pero así es esto. Ésa es probablemente la razón por la que me marché en el partido ante Tottenham… Es porque digo que no tengo su respeto, porque él no lo muestra. Por eso estamos en esta situación. Tengo que ser sincero con las cosas que no van bien, porque no hay empatía”.

Cristiano, quien no logró emigrar en el receso previo a la campaña hacia algún club que disputara la Liga de Campeones, allanó el camino para una partida potencial en el plazo de transferencias de enero.

“Tal vez es bueno para el Manchester y probablemente sea bueno para mí también el abrir un nuevo capítulo”, dijo Cristiano. “Probablemente, pero no lo sé”.

“Si vuelvo, seré el mismo Cristiano. Pero espero que la gente esté de mi lado y me deje brillar como lo hice en todos los demás clubes y en todos estos años”.