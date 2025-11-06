Luis Suárez suspendido otra vez por su mala conducta

*Se perderá un duelo decisivo ante Nashville.

El delantero uruguayo Luis Suárez no podrá disputar el tercer y decisivo partido de octavos de final de la MLS Cup, en el que Inter Miami enfrentará a Nashville SC este sábado, luego de ser suspendido por un encuentro tras una acción violenta en el último partido de la serie.

“El Comité Disciplinario de la MLS ha suspendido al delantero del Inter Miami CF, Luis Suárez, por un partido y le ha impuesto una multa de cantidad no revelada (…) por conducta violenta en el minuto 71 del partido del Inter Miami contra el Nashville SC el 1 de noviembre”, informó la liga en un comunicado emitido este miércoles.

El incidente ocurrió cuando Suárez, perseguido por el defensa hondureño Andy Najar, soltó una patada hacia atrás mientras se desmarcaba, con el balón lejos de su alcance. La acción no fue sancionada en el momento por el árbitro, pero posteriormente fue revisada por el comité disciplinario.

Con esta decisión, el atacante uruguayo se perderá un encuentro clave, que podría marcar el final de la temporada del Inter Miami en caso de derrota. El conjunto dirigido por Javier Mascherano y liderado en la cancha por Lionel Messi llega a este tercer partido tras ganar el primero de la serie y caer en el segundo, disputado el pasado sábado como visitante.

El ganador del duelo en Miami avanzará a los cuartos de final de los playoffs de la MLS Cup.

Esta nueva sanción se suma a la que Suárez recibió en septiembre pasado, cuando fue suspendido con seis partidos de la Leagues Cup y tres de la MLS por escupir a un miembro del cuerpo de seguridad del Seattle Sounders al término de la final del torneo, que Inter Miami perdió 3-0.