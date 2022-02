Luis Quiñones: Me mantengo más allá de si me ve o no la gente

Monterrey, Nuevo León. La alta competencia interna que existe en Tigres parece estar inquietado un poco a Luis Quiñones, quien pese a ello acepta la autocrítica en estos juegos.

El colombiano está consciente en que está realizando su mejor esfuerzo por el equipo, más allá de si le agrade o no al público felino que en estas últimas semanas ha criticado el nivel futbolístico del extremo.

“La autocrítica siempre ha estado, sabemos que cada quien da lo que debe de dar, con competencia sana. Las exigencias son muy altas, lo hemos venido viendo con los recambios que tiene el equipo, los que ingresan y marcar la diferencia, son circunstancias y yo he tratado de mantenerme siempre.

Desde que regresé a mi segunda etapa no hay jugador con más jugar con más asistencias que yo, lo hago para el equipo, no lo hago para bien mío ni personalmente, eso me ha mantenido con dos técnicos diferentes y unos compañeros que saben lo que doy al equipo, más allá de que si me ve la gente o no, sé que soy productivo para el equipo y delanteros, eso me hace llenar de confianza y de seguir trabajando, las exigencias aumentan cada día más”, confesó.

Esto pudo haber sido derivado del fin de semana pasado, donde Yeferson Soteldo se lució con un par de asistencias que ayudaron en la remontada felina ante Atlético San Luis. Provocando reacciones positivas en la afición auriazul y negativas hacia ‘Luisao’, quien no pasó ese sábado una buena noche.

Por último, Quiñones habló de lo especial que será enfrentar una vez más a Ricardo Ferretti, que por segunda vez se medirá a loa auriazules tras su salida hace casi un año del club regio.

“Es especial reencontrarse con un técnico que nos dio mucho y sacó lo mejor de nosotros, ahora lo vemos del otro lado, pero vamos con la mentalidad de seguir por el buen camino, que los delanteros se han reencontrado con los goles, los resultados se nos ha dado, eso nos llena de confianza”, agregó.

El juego está pactado para las 21:00 horas del siguiente viernes en territorio juarense.