Luis Quiñones, con el respaldo de Pauno en Tigres

Monterrey, Nuevo León. Luis Quiñones salió en defensa de las críticas de sus participaciones con Tigres, asegurando tener un respaldo grande el nuevo cuerpo técnico comandado por Veljko Paunovic.

El colombiano señaló tener un nuevo torneo como oportunidad para demostrarle a sus críticos de seguir peleando por los colores de la camiseta felina.

“En la estancia que he estado aquí, los cuerpos técnicos con los que he estado me he sentido respaldado, he sentido su apoyo y tambien lo he demostrado así, con buenas actuaciones nunca he pensando en beneficiarme propiamente, estoy para el equipo y lograr objetivos, lo hemos logrado.

Es una linda oportunidad para seguir mostrando y demostrar a la gente que estoy preparando para seguir luchando por esta camisa, confiado y con el trabajo que he venido haciendo he ganando confianza de más, me siento preparado y las cosas se van a dar, tengo el respaldo de todos”, comentó.

Cabe destacar, que el cafetalero era de los apuntados a abandonar el club en el mercado de verano, sin embargo, la salida de Robert Dante Siboldi cambio su rumbo para bien, aprovechando está nueva chance de repuntar su verdadero nivel.

Asimismo, remarcó que nadie es titular dentro de la plantilla de Pauno, por lo que respetarán las decisiones del estratega y apoyarán al que le toque iniciar.

“Hay que decirlo con madurez eso que estás diciendo, si es descanso o decisiones técnicas estamos para sumar donde nos toque, es tirar para un mismo lado, al final o gana un sólo jugador sino el equipo, todos merecemos que nos apoyen, no uno ni dos, todos somos un equipo y espera a que el profe decida”, agregó.