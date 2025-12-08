Lucvan elimina a Serranía en penales

Regio Deporte

De forma dramática y no apta para cardíacos, el Deportivo Lucvan selló su pasaporte a la siguiente ronda de la Choreslig, necesitando de la instancia de los penales para dejar en el camino a la dura escuadra de Serranía, tras un intenso empate a cero.

La cancha de la 18 de Octubre fue testigo de un choque de trenes de Primera División. Ambos cuadros se entregaron al cien por ciento, regalando infinidad de jugadas de peligro y calidad técnica. Sin embargo, las retaguardias impusieron su ley y mantuvieron el candado puesto, negándole la entrada al invitado de honor durante el tiempo reglamentario.

El destino se tuvo que definir desde los once pasos. El drama aumentó cuando ambos equipos acertaron sus primeros tres disparos de rigor. Fue hasta la cuarta ronda donde se escribió la historia: Lucvan mandó el balón a la red y, acto seguido, su arquero se vistió de héroe volando para atajar el disparo rival y firmar el pase a las semifinales. ¡Lucvan sigue vivo!