Lucas Vázquez: “Soy y seré siempre Lucas Vázquez, canterano del Real Madrid”

Lucas Vázquez resaltó durante su despedida del Real Madrid que se marcha “con la conciencia tranquila”, consciente de que ha dado “todo lo que tenía dentro”, tras haber cumplido el sueño de su vida y con la convicción de que el club seguirá “siempre” en él: no es un adiós sino un “hasta luego”.

“Me voy tranquilo, con la conciencia tranquila, sabiendo que he dado todo lo que tenía dentro. He cumplido el sueño de mi vida. Y lo he hecho en el club más grande del mundo. No hay mayor orgullo. Así que sí, me voy, pero el Real Madrid seguirá siempre en mí. Porque esto no es un adiós, es un hasta pronto. Porque aquí fui feliz, porque aquí soy feliz, porque yo soy y seré siempre Lucas Vázquez, canterano del Real Madrid”, dijo.

“Llegué aquí con un sueño. Gracias a este club, lo cumplí con creces. He tenido el privilegio de defender este escudo durante muchos años, compartir vestuario con leyendas, de levantar títulos y de vivir noches inolvidables. Pero, sobre todo, he sido feliz, muy feliz. Siempre he intentado dar lo mejor de mí, en cada entrenamiento, en cada partido, en cada minuto. He trabajado para mejorar, para ayudar a mis compañeros, para estar siempre preparado. Me he sentido valorado, respetado y querido. Y eso es algo que me lleva conmigo para siempre”, manifestó en su discurso.

Lucas quiso empezar con un agradecimiento a la afición por su “cariño constante”, su “respeto” y “por cada aplauso, cada ovación y cada gesto de apoyo”, opinando que le han hecho sentir “parte de algo eterno”: “Hoy sé que me toca decir adiós, pero no lo voy a decir porque al Real Madrid, a mi Real Madrid, nunca le diré adiós”.

Al presidente Florentino Pérez, que le hizo entrega de la insignia de oro y brillantes, le agradeció el darle la oportunidad de cumplir su sueño y el mostrarle siempre su cariño, algo de lo que presumirá “con orgullo”, y destacó que esa confianza le ha permitido convertirse en el jugador y la persona que es. Y también se acordó de José Ángel Sánchez “por poner todo casi siempre tan fácil después de largas y duras negociaciones”. Junto a ellos estuvieron además otras personalidades del club como José Martínez ‘Pirri’, Emilio Butragueño o Santiago Solari

En el acto, celebrado en la Ciudad del Fútbol del Real Madrid, el futbolista gallego estuvo igualmente arropado por sus ya ex compañeros Kylian Mbappé, Andriy Lunin y Marcelo Vieira y escoltado por los trofeos ganados en la entidad. Asimismo acudieron sus padres, su mujer, sus tres hijos y su hermano. A todos ellos se dirigió.

“A mis padres, gracias. Gracias por todos los esfuerzos diarios que habéis hecho sin pedir nunca nada a cambio. Habéis sido siempre un espejo al que mirarme por vuestra humildad, vuestra sencillez, vuestra capacidad de sacrificio y de trabajo. Me enseñasteis que rendirse nunca es una opción y desde que soy padre entiendo aún más todo lo que hicisteis por mí y por mi hermano. Os quiero”, comentó.

“A ti Mateo, mi hermano, gracias por pasarme tu pasión por el fútbol. Todos mis recuerdos de infancia son contigo y una pelota. Muchos partidos he visto admirando a nuestros ídolos, jugado en casa, en la playa, en el colegio. Tengo claro que sin ti no habría llegado a ser futbolista. Yo cumplí el sueño de los dos, pero lo hicimos juntos, siempre juntos. Qué suerte de hermano tengo”, apuntó.

En el caso de su mujer, señaló: ” Apareciste en un momento crucial de mi carrera y de mi vida. Cuando casi nadie confiaba en mí, tú sí lo hiciste. Me diste tranquilidad, apoyo y fuerza para seguir creyendo en mí. Siempre has estado ahí, en los buenos momentos y también en los difíciles. Hemos reído y también hemos llorado juntos, pero tú siempre sabiendo qué decirme, con una fortaleza que admiro cada día. Eres la persona que más me conoce y también la que más me ha aguantado. Me has acompañado en cada paso, siempre en la sombra, pero siendo fundamental en todo el camino”.

“Eres mi mujer, mi amiga y la mejor compañera de vida que jamás podría haber imaginado. Sin ti esta historia nunca habría ocurrido. Jamás podré agradecerte todo lo que has hecho por mí. También me has dado lo más bonito del mundo, a nuestros hijos. Vosotros sois mi mayor orgullo, mi mayor motivación. Espero que algún día entendáis lo que ha significado para vuestro padre vestir esta camiseta. El privilegio, la responsabilidad y la felicidad inmensa que me ha dado”, agregó.