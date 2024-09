Lucas Ocampos, en duda para debutar con Rayados ante Santos

Monterrey, Nuevo León. Los Rayados afinan sus últimos detalles para reanudar el Apertura 2024 tras el parón por fecha FIFA, visitando al Santos el próximo sábado.

La gran incógnita de momento, es el posible debut de su más reciente fichaje, Lucas Ocampos, quien en voz del técnico Martín Demichelis, todavía está en duda para tener sus primeros minutos como jugador de la “Pandilla”.

“Lucas llegará en la tarde. Me gustaría hablar con él y después veremos si es parte o no de la convocatoria, dependiendo de lo que habíamos, el cómo está y como se entrene mañana. Mañana después de finalizar en entrenamiento definiremos la convocatoria, porque lastimosamente no pudo estar y yo valoro mucho la jugador que se entrena en el terreno de juego”, mencionó en conferencia de prensa.

El mediocampista se encuentra en trámites de visa desde el pasado martes, perdiéndose cerca de dos días de prácticas, factor por el que el ‘Micho’ no querrá arriesgarlo, tendiendo en cuenta que posee más de un mes sin jugar.

Los regios viajarán hasta el viernes por la mañana a la Comarca Lagunera, donde intentarán por fin conseguir el primer triunfo de Demichelis en el banquillo norteño.

Le gustó el Tri

Por último, el experimentado aplaudió el trabajo de la Selección Mexicana en sus partidos amistosos, haciendo una reflexión con el presente de la ‘Albiceleste’, donde se le perdió la fe por instantes y que ahora es el mejor combinado del mundo.

“Te pondré un ejemplo qué nos pasaba a nosotros los argentinos en el 2022, que también valorábamos poco y nada a nuestros propios jugadores argentinos. Los tantísimos que nos representaban en Europa no dejaban de abrir puertas a los jóvenes y poder emigrar al fútbol europeo hasta que entendieron, cuando se convirtieron en campeones del mundo de que no éramos tan malos.

Y ahora todo mundo desde el 2022 en delante entendió que el fútbol argentino no estaba tan mal. Digo estoy y me voy (al Tri). Me gustó la selección de México en estos dos partidos, hay una generación de jugadores muy buena en todas las posiciones. Si hay una generación de mexicanos muy buenos en la propia selección, la Liga es buena, independientemente de que Orbelín este en Europa, Chávez y Montes en Rusia, que cada uno de ustedes en cualquier parte esté desarrollando su fútbol, el grupo de la selección independientemente que hayan empatado, es la generación de los chicos a ilusionarse”, finalizó.