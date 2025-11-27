Lucas Ocampo y su pronóstico de recuperación

*Ausencia que podría pesar en Rayados.

El Apertura 2025 pintaba como la campaña del renacimiento para Lucas Ocampos. El atacante argentino había sido una de las piezas más determinantes de Monterrey durante la fase regular, convirtiéndose en un referente ofensivo. Sin embargo, su buen momento quedó interrumpido por una nueva lesión que lo dejará sin actividad en la parte más importante del torneo.

El percance ocurrió de manera desafortunada: Ocampos sufrió una caída mientras manejaba un scooter eléctrico, accidente que terminó provocándole una fractura en el radio de su muñeca derecha. Esta vez, la causa no vino de la intensidad de la competencia, sino de un descuido fuera de la cancha.

Aunque los tiempos de recuperación pueden variar según cada caso, especialistas señalan que las lesiones en esta zona requieren entre seis y doce semanas únicamente para que la articulación vuelva a estar estable. Con ese panorama, el futbolista quedaría automáticamente descartado para toda la Liguilla, incluso en el supuesto de que los Rayados avanzaran hasta la Final, programada para el 25 y 28 de diciembre debido al calendario especial por la participación de Cruz Azul en la Copa Intercontinental.

No es la primera vez que Ocampos se pierde momentos decisivos. En la final del torneo pasado frente al América, el ex jugador del Sevilla ya había sufrido un problema muscular que lo limitó considerablemente: apenas pudo disputar tres minutos en el partido de Ida antes de abandonar el terreno de juego.

La nueva lesión representa un duro golpe tanto para el futbolista como para Monterrey, que pierde a uno de sus elementos más influyentes justo en el tramo definitivo de la competencia.