Luca Orellano pide paciencia a la afición de Rayados

Monterrey, Nuevo León. Los Rayados ya tienen por fin en sus filas al segundo refuerzo del semestre, se trata de Luca Orellano.

El argentino fue presentado de manera oficial y mandó un mensaje a la afición albiazul, pidiendo paciencia en el camino rumbo al objetivo principial que es el título, pues apenas es la primera fecha.

“Se sabe desde que tuve contacto con Tato y Héctor, que el objetivo es ser campeón. Es un objetivo que todo jugador quiere tener y tenemos el equipo para serlo. Nada mas hay que tener un poco de paciencia, recién es la primer fecha, tampoco hay que desesperarse. Obviamente después se corregirán cosas con el técnico y pienso que tenemos un gran equipo y que el objetivo se puede cumplir”, comentó.

Bajo esta misma línea, el sudamericano espera entenderse bien en el campo con Sergio Canales, comparándolo con las figuras que tuvo en el Cincinnati FC.

“Como bien dices es un gran jugador, todos lo conocen y estos últimos años en Cincinnati me tocó compartir con jugadores que tienen estilo similar como Lucho Acosta y Evander, y con esa gente me entendía muy bien y siento que con Sergio va a pasar lo mismo”, añadió.

Liga MX muy llamativa

Por último, el ex Vélez Sarsfield calificó al fútbol mexicano como una competencia muy difícil pero de buen ver en el extranjero, factores que le harán dar su mejor nivel en la cancha.

“Es una liga muy linda para ver. Me tocó verla de afuera un tiempo y en estos últimos años jugar contra equipos de acá. Se me hacen difícil los juegos, son intenso y lindos jugar contra equipos de esta liga y este año tendré la suerte de demostrar por qué me compraron y por qué estoy acá, una vez que toque liga momento, entrar al campo y dar todo”, dijo.