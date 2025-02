Los Yankees anulan prohibición de las barbas, 49 años después de la imposición por Steinbrenner

Los Yankees de Nueva York levantaron su prohibición sobre las barbas el viernes, 49 años después de que fuera impuesta por el propietario George Steinbrenner, en un movimiento destinado a mejorar el reclutamiento de jugadores mientras el equipo intenta ganar su primer título de la Serie Mundial desde 2009.

El actual dueño Hal Steinbrenner, hijo de The Boss, anunció el cambio el viernes antes del primer partido de los campos de entrenamiento de primavera del equipo.

“Mi padre estuvo en el ejército. Creía que un equipo debería verse de manera disciplinada”, dijo Hal Steinbrenner durante una conferencia de prensa, flanqueado por el gerente general, Brian Cashman. “Era muy importante para mi padre, pero nuevamente (para) mi padre, nada es más importante que ganar y eso está en el fondo de mi mente”.

George Steinbrenner anunció la política de vello facial durante los campos de entrenamiento en 1976, exigiendo que no hubiera cabello largo ni barbas — se permitían los bigotes.

Los jugadores cumplieron, pero algunos desafiaron los límites al no afeitarse o dejar que el cabello cayera sobre sus cuellos.

Hal Steinbrenner, quien sucedió a su padre como propietario controlador en noviembre de 2008, discutió el cambio contemplado con las estrellas de los Yankees Aaron Judge, Giancarlo Stanton y Gerrit Cole en reuniones individuales.

Steinbrenner luego emitió un comunicado el viernes por la mañana que “vamos a modificar nuestras expectativas para permitir que nuestros jugadores y el personal uniformado tengan barbas bien cuidadas en el futuro”.

Tan recientemente como el lunes, los Yankees habían dejado recordatorios en la silla del clubhouse de cada jugador para que llegaran afeitados al día siguiente para el día de fotos.

El cerrador All-Star Devin Williams, adquirido en un intercambio durante la temporada baja de Milwaukee, tenía vello en su barbilla para su foto. Williams, elegible para la agencia libre después de esta temporada, tenía barba cuando jugaba para los Cerveceros.

“Los Yankees de Nueva York son diferentes”, dijo Cashman. “Este es, obviamente, un lugar especial en la historia del béisbol. Ese logo tiene mucho significado detrás y queremos que nuestros jugadores del pasado y del presente lo reconozcan, y que los futuros jugadores lo reconozcan. Así que, en última instancia, todavía habrá cosas a las que nos aferraremos que son importantes para nosotros, pero creo que, como dijo Hal, lo más importante es siempre tratar de ser una franquicia de calibre campeón y perseguir la victoria”.

El jardinero Alex Verdugo se vio obligado a recortarse el cabello largo que tenía anteriormente cuando fue cambiado a los Yankees antes de la temporada 2024.

George Steinbrenner, quien compró los Yankees en 1973, falleció en 2010.

“No tengo nada en contra del cabello largo per se”, dijo George Steinbrenner en 1976, según The New York Times. “Pero estoy tratando de inculcar un cierto sentido de orden y disciplina en el club porque creo que la disciplina es importante en un atleta”.