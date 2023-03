Los Verstappen complicarán el futuro de Sergio Pérez en Red Bull, afirma ex piloto

La familia Verstappen complicará el trabajo de Sergio Pérez en Red Bull, y presionarán a la escudería para que el piloto mexicano no interfiera en los resultados de Max Verstappen, así lo consideró el británico Damon Hill.

El ex piloto de Fórmula Uno señaló que el actual campeón mundial sacará su verdadera personalidad, y no permitirá que ‘Checo’ Pérez siga ganando carreras por encima de él, por lo que la situación para la escudería podría complicarse en el desarrollo de la temporada.

“El problema es que Max tiene una personalidad fuerte, y en Red Bull se trata de cuánta presión puede poner para asegurarse de que sus aspiraciones al campeonato no se vean interferidas por Checo”, dijo en entrevista.

El ex piloto habló sobre la situación que se vivió tras el triunfo del mexicano en Arabia Saudita, en donde Jos Verstappen (padre de Max) se vio no muy contento, y sin celebrar el 1-2 de la escudería, como lo hacía todo el equipo.

“Pase lo que pase, los Verstappen no se van a quedar de brazos cruzados. Se vio después de Arabia Saudita que Max estaba… diría que enfurruñado no es una palabra demasiado fuerte. Parecía muy infeliz por cómo fueron las cosas. No les gusta ser segundos”, afirmó.