Los Vaqueros de Dallas es el equipo deportivo más valioso de la NFL

*Ni siquiera han ganado el Super Bowl en casi 30 años.

Los Vaqueros de Dallas es el equipo más valioso de la NFL, según cifras publicadas por medios especializados recientemente.

Esto a pesar de que no han ganado un Super Bowl desde 1996.

Los Vaqueros tienen un valor de más de 10 mil millones de dólares, seguidos de los Rams de Los Ángeles y los Gigantes de Nueva York.

1.- Dallas Cowboys – $10,320 millones de dólares

2.- Los Angeles Rams – $7,790 millones de dólares

3.- New York Giants – $7,650 millones de dólares

4.- New England Patriots – $7.310

5.- San Francisco – 49ers $6,860

6.- New York Jets – $6,800

7.- Miami Dolphins – $6,760

8.- Philadelphia Eagles – $6,750

9.- Las Vegas Raiders – $6,700

10.- Washington Commanders – $6,300