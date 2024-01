Los rivales están preocupados: Jesús Angulo sobre el tener a Brunetta en Tigres 

Monterrey, Nuevo León. La llegada de Juan Brunetta a Tigres brindo más ‘punch’ al ataque felino, elemento que en palabras de Jesús Angulo, impone preocupación a los rivales.

El defensor señaló que el ofensivo argentino complementa aún más un arsenal bastante amplio en el conjunto auriazul.

“Por Juan, el semestre pasado fue el mejor de la liga, cada que agarra el balón se siente un peligro hacia el rival, están preocupados, de por si teníamos un buen arsenal para atacar con él se sienten más peligro los contrarios, fue una incorporación bastante buena muy buen chavo y a desarrollar lo que trae”, mencionó en conferencia de prensa.

El ex Santos estará de titular nuevamente para esta segunda fecha ante Chivas, rival del cual el jugador auriazul no quiso opinar referente al nuevo proyecto. Asimismo, dijo estar orgulloso por el logro de André Pierre-Gignac, quien llegó a 200 goles con la casaca regia.

“André es un histórico para el club, un orgullo poder compartir cancha con él, cuando a él le toque no estar tendremos buenos recuerdos e imagínate haber jugado con él tenemos el orgullo de jugar con él y tenerlo en vestidor, que nos abre la puerta y nos enseña.

De Chivas, eso no me incumbe a mí, ellos tendrán su proyecto y es problema de ellos si cambiaron jugadores o no, no pienso en eso y hasta ahí están haciendo su trabajo”, agregó.

Los universitarios tiene pactado su encuentro ante los tapatíos para este domingo en punto de las 18:00 horas en el ‘Volcán’.