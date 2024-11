Los goles van a llegar: Demichelis sobre la falta de gol en delanteros de Rayados

Monterrey, Nuevo León. Los Rayados sufren de una crisis de gol en sus delanteros, situación que Martín Demichelis tiene muy en cuenta.

Pese a los hechos, el técnico albiazul confía en su ofensiva para romper la sequía de anotaciones en sus hombres de gol, además de dejar entrever una posible decadencia en la parte emocional, misma que se está trabajando para devolverle al futbolista.

“Los goles van a llegar, los goles van a llegar, los goles van a llegar, no tengo dudas. Los chicos que a lo largo de su trayectoria han hecho gol. Lucas (Ocampos), ha hecho gol, Germán (Berterame), ha hecho gol, Brandon (Vázquez), ha hecho gol, Roberto de la Rosa no tanto gol de sin primera división, pero sí en toda su formación. Jesús (Corona), ha hecho gol, Jordi (Cortizo), ha hecho gol, y así sucesivamente, Sergio (Canales), ha hecho gol. Entonces, es fútbol.

Después dijiste algo de la parte emocional. La parte emocional es un gran factor, depende de cada uno. Creo que por ahí aparecen las mejores oportunidades. Así que confío plenamente que vamos a hacer un buen partido y que ojalá que alguno de los delanteros metan gol si se terminan esos, que para ustedes son situaciones críticas, que aparezcan esa confianza, esa credibilidad”, confesó en conferencia de prensa.

Cabe destacar, que los arietes del Monterrey atraviesan su peor racha y no en el mejor momento que digamos, que es la parte final del Apertura 2024, figurando Germán Berterame con 398 minutos sin gol; Brandon Vázquez con 314 y Roberto De La Rosa con 305.

Asimismo, al ‘Micho’ y compañía los resultados no se les han dado, por lo que las críticas de cara a una inminente liguilla aparecen. Es por ello que el sudamericano depositó toda su fe en el grupo, quienes están capacitados junto a su cuerpo técnico, de revertir la situación.

“Sí, se eleva la tensión porque ya no hay más margen de error, pero yo creo que estos jugadores, confío plenamente en el grupo, que a mayor obligación, a mayor responsabilidad, este grupo no se va a esconder, va a dar la cara. Entonces ahora que vuelve a apretarse hacia la tabla de clasificación, los dos últimos partidos, confío plenamente en el grupo, confío plenamente en los jugadores”, agregó.

Los regios no contarán con Erick Aguirre para el próximo sábado cuando reciban al Atlas, siendo de momento la única baja confirmada; aunque cuentan todavía con tiempo de si incluir o no a Jorge Rodríguez en su convocatoria, quien no está al cien por ciento de su dolencia lumbar.