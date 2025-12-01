Los Cantú vuelven a brillar en la Súper Copa Roshfrans 2025

*El regio sube al podio en casa.

Los Cantú volven a destacar en la Gran Final de la Súper Copa Roshfrans 2025, celebrada en su tierra, al conquistar un nuevo lugar en el podio y cerrar la temporada con gran satisfacción.

A bordo del tractocamión #17 Compass Blue, Juan Cantú ‘El Árabe’ sumó su séptimo podio de las nueve fechas disputadas.

“Terminar el año con otro podio, y sobre todo aquí en mi casa, es una gran emoción. Es un privilegio compartir este logro con mi familia, amigos y con Compass Blue”, señaló el piloto.

La carrera estuvo marcada por un reñido duelo por el liderato entre Cantú y su compañero de equipo. Aunque ‘El Árabe’ tomó la delantera en las últimas vueltas, finalmente tuvo que conformarse con la segunda posición.

De manera preliminar, este resultado colocaría a Juan Cantú en el tercer puesto del campeonato de Tractocamiones, mientras que Juan Cantú Jr. cerraría la campaña en la sexta posición. Los resultados oficiales serán publicados próximamente por la organización de la Supercopa.

El evento también sorprendió al público con la exhibición de la Jumping Truck, conducida en esta ocasión por Carlos Alberto Cantú, tío de ‘El Árabe’. El vehículo, capaz de alcanzar los 200 km/h sobre dos ruedas, dio inicio al programa de la final y se llevó la admiración de los asistentes.

La familia Cantú reafirma así su legado dentro del automovilismo mexicano, manteniendo una trayectoria de esfuerzo y grandes resultados, y ya se prepara para enfrentar la temporada 2026.

El cierre de la temporada reunió además a destacadas figuras del fútbol mexicano y personalidades afines al deporte motor, quienes recibieron un reconocimiento especial.

Entre ellos estuvieron Waldo Fernández González, senador de la República por Nuevo León, distinguido por su labor constante en favor del medio ambiente, y Francisco Javier ‘El Abuelo’ Cruz, referente de Rayados y Tigres, homenajeado por su dedicación al impulso del deporte en México. Su presencia en la zona de pits del equipo Compass Blue generó cercanía con la afición regiomontana y añadió un toque especial a la celebración.