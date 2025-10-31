Los argentinos del Bayer Leverkusen y la insoportable crueldad del fútbol

Poco es lo que queda en el Bayer Leverkusen de aquel campeón que se coronó invicto hace dos años, bajo la batuta de Xabi Alonso. Casi sin excepción, los jugadores clave de aquel proyecto emigraron a nuevos destinos: Florian Wirtz y Jeremie Frimpong al Liverpool FC, Granit Xhaka al AFC Sunderland, Jonathan Tah al Bayern Múnich, y el portero Lukas Hradecky al AS Mónaco, entre otros. La revolución en el club de las aspirinas culminó el pasado 31 de agosto con la salida, largamente anunciada, del ecuatoriano Piero Hincapié, cedido al Arsenal de la Premier.

El recambio comenzó muy bien cuando el club alemán hizo uso de gran visión para contratar al central británico Jarell Quansah, campeón europeo con la Sub-21 de su país, como el sustituto perfecto de Tah. Al mismo tiempo, el club se decidió por imponerle a la plantilla un claro sello argentino.

Sale Buendía, renueva Palacios

El campeón mundial Exequiel Palacios se había quedado como el único argentino en el Bayer Leverkusen, tras el regreso de Emiliano Buendía al Aston Villa. Pero el equipo tomó cartas en el asunto y, además de prolongar el contrato con Palacios hasta 2030, se reforzó con otros tres argentinos: Claudio Echeverri, Ezequiel Fernández (mediocampistas) y Alejo Sarco como opción en el ataque.

De los cuatro, Ezequiel Fernández (ex de Boca Juniors) es el que había visto más acción, con 5 partidos de Bundesliga y 3 de la Liga de Campeones. En la liga alemana su desempeño ha sido discreto pero consistente, aunque la roja indirecta contra el Eintracht Frankfurt queda como manchita en el balance.

Emiliano Buendía dejó buena impresión en Alemania, pero regresó al Aston Villa una vez terminado el préstamo al Bayer Leverkusen.Thilo Schmuelgen/REUTERS

Al igual que él, Claudio Echeverri (ex de River Plate) fue parte del equipo que fue arrollado en la Bay Arena 7-2 por el Paris Saint-Germain, en Champions. Y como su compatriota, también parece inmerso en un proceso de adaptación.

El propio Exequiel Palacios ha participado solo en dos partidos de Bundesliga. Porque, actualmente, a los jugadores argentinos del Bayer Leverkusen parece unirlos la crueldad del destino futbolístico.

Echeverri y su posible regreso a River Plate

Apenas comenzado el torneo de Bundesliga, Palacios sufrió una lesión muscular en los aductores. Su regreso es de pronóstico reservado. Por su parte, y según medios argentinos, el “Diablito” Echeverri estaría inconforme en Alemania y luego de la cesión al Leverkusen regresaría al Manchester City para, se dice, intentar el regreso a River.

Claudio “Diablito” Echeverri llegó al Bayer Leverkusen cedido por el Manchester City, pero en Argentina se dice que anhela regresar a River Plate.Mike Stewart/AP Photo/picture alliance

Por si la mala suerte de los jugadores argentinos del Bayer Leverkusen fuera poca en este torneo, Ezequiel Fernández sufrió una lesión de ligamentos de la rodilla derecha durante el partido de Bundesliga contra el Friburgo. Si bien el diagnóstico no indica la necesidad de operación, la baja pronosticada de siete a ocho semanas sacará de ritmo a quien venía luchando por la titularidad.

El mundialista Sarco espera su oportunidad

Así las cosas, de momento queda Sarco como la otra presencia argentina en el Bayer Leverkusen. El atacante de 19 años espera aún debutar en la Bundesliga, pero su reciente participación en el Mundial Sub-20 celebrado en Chile, con el subcampeonato albiceleste, refuerza las posibilidades de que pronto recibirá la oportunidad.

Cuán fuerte será el acento argentino en el Bayer Leverkusen a largo plazo, se verá al final de la temporada. Por lo pronto, Echeverri y Sarco forman parte de la convocatoria para el complicadísimo partido contra el Bayern Múnich, en la casa de los bávaros. Ahí es otro latino el que brilla: el colombiano Luis Díaz, que está teniendo un comienzo de ensueño en su primera temporada en el fútbol alemán.