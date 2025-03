Los abucheos han sido injustos: Javier Aquino

Monterrey, Nuevo León. Los constantes abucheos de la afición de Tigres hacia el cuerpo técnico y ciertos jugadores, han causado eco en algunos elementos de la plantilla, tal es el caso de Javier Aquino.

El lateral felino expresó su inconformidad con este asunto, calificando de injustas las formas de quejarse por parte de un sector de la tribuna auriazul. Asimismo, dijo que en el vestidor están conscientes de lo que se está haciendo mal en cancha y tratan de mejorarlo, pero está clase de tratos no suman en nada a la causa.

“En lo personal, al final los resultados van trayendo que la gente pueda o no estar, nosotros como jugadores hacemos el mejor trabajo posible y plasmar las ideas del DT en la cancha, todos los juegos nos preparamos y enfocadas a ganar. Como equipo en ningún momento salimos a cuidar un resultado o especular. Pienso que los resultados harán que la gente se conecte al cien por ciento.

Nadie es fanático de los abucheos y me parece de cierta forma que parte de la tribuna ha sido injusta en ese sentido con jugadores y cuerpo técnico, eso no suma para nada. Todas las personas que vienen al estadio tienen el derecho de reclamar cuando algo no les gusta pero nosotros sabemos que de repente no hacemos las cosas bien y hacemos todo por corregirlas, sumaría mucho más como ha sido siempre esta afición, mucho más metida pero en el apoyo”, comentó.

Bajo esta misma línea, confía en que pronto se hará una comunión entre público, banquillo y equipo, pero todo eso depende de los resultados positivos, sobretodo en liguilla, donde han demostrado ser capaces.

“Vendrán los resultados y esa comunión de grada-cuerpo técnico-equipo y en cuanto los resultados sigan siendo positivo. En liguilla Tigres se convierte en uno solo y al final eso puede pesar mucho para aspirar al campeonato”, agregó.

Con respeto ante Necaxa

Por último y en temas de Liga MX, el oaxaqueño dijo respetar al cuadro del Necaxa, próximo rival y del que tendrán cuidado ante en buen momento que atraviesan los de Aguascalientes.

“Vamos con todo el respeto del mundo ante Necaxa, es un gran equipo y tiene al goleador del torneo, buen sistema de juego con ideas claras. Pero sabemos a los que vamos, por tres puntos sin especulaciones vamos con toda la ambición de ganar en su casa, es un gran equipo pero ninguno es invencible. Es un juego parejo, los respetamos pero iremos a sacar una victoria que nos pueda poner en la parte alta de la tabla”, remarcó.

Seis son las bajas felinas para dicho cotejo: Fernando Gorriarán, Ozziel Herrera, Rómulo Zwarg, Diego Reyes, André Pierre-Gignac y Diego Lainez por acumulación de tarjetas.