Los 6 abandonos de Sinner

Roma, 19 ago (EFE).- El italiano Jannik Sinner, que tuvo que retirarse ante el español Carlos Alcaraz en la final de Cincinnati, sumó su sexto abandono en los 378 partidos que ha disputado en su carrera profesional.

Después de tan solo 23 minutos y un 5-0 en contra, Sinner comunicó que no podía continuar jugando. “Desde ayer no me sentía bien; pensé que me recuperaría durante la noche, pero empeoré”, desveló tras el duelo, en la ceremonia de premiación.

Fue la primera vez que abandonó en una final y la sexta en total en toda su carrera.

La primera vez fue en Viena, en 2020. En su enfrentamiento ante el ruso Andrey Rublev, en su partido 46 como profesional, tuvo que retirarse tras 9 minutos por ampollas en los pies que le impidieron jugar con normalidad.

No fue el único partido en el que tuvo que abandonar por ese mismo motivo. En 2022, el año en el que más veces se retiró, un total de 3, tuvo que parar en Miami ante el argentino Francisco Cerúndolo tras 22 minutos.

Poco después, y de nuevo contra Rublev, tuvo que abandonar en los octavos Roland Garros por molestias en su rodilla izquierda. Y en las semifinales de Sofía de ese mismo año, un mal giro de tobillo acabó antes de tiempo un partido que, en realidad, el danés Holger Rune tenía en el bolsillo, a falta de un solo juego para ganar con dos sets de ventaja.

La última vez que Sinner se había visto obligado a parar durante un partido fue en 2023, hace más de dos años. Fue en Halle, en los cuartos de final contra el kazajo Alexander Bublik, por un problema muscular en su pierna izquierda.

