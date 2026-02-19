Los 49ers vuelven a casa en 2026

La espera de tres años ha terminado. La NFL ha confirmado lo que millones de aficionados esperaban: los San Francisco 49ers regresarán a la capital del país para disputar un juego de temporada regular en 2026.



Tras las ausencias forzadas por las remodelaciones del Estadio Azteca (ahora renombrado Estadio Banorte), la liga retoma su idilio con México, el país con la base de fans más grande fuera de Estados Unidos.

Declaraciones desde la Bahía

El CEO de la franquicia, Al Guido, no ocultó su entusiasmo por reencontrarse con la afición mexicana, a la cual calificó como una de las más apasionadas de la liga:

“Después de dos experiencias inolvidables en 2005 y 2022 en Ciudad de México, esperamos ver la energía de los aficionados para crear una verdadera ventaja de local para nuestro equipo en el extranjero”, señaló Guido.

México: El bastión internacional de la NFL

Con 40 millones de aficionados, el territorio mexicano se ha convertido en una sede estratégica. Este será el sexto partido de temporada regular en el país, sumándose a los hitos de 2005, 2016, 2017, 2019 y 2022.