Loroña defiende a Reyes por error ante América

Monterrey, Nuevo León. Las huellas de la derrota ante América siguen achacando al cuadro de Tigres, quienes en voz de Vladimir Loroña, salieron a defender a Diego Reyes por el error que provocó el tanto del gane americanista.

El jugador felino dejó en claro que no fue por él que se haya perdido el encuentro, además que entiende las críticas de la afición, por lo que aprovecharán sus últimos dos juegos como local en fase regular para regalarles una sonrisa y de paso, volver a los puestos privilegiados.

“Las críticas siempre las va a haber, tuvo un error y no es por ahí que se haya perdido el partido, tuvimos nuestras ocasiones pero él sabe la calidad de jugador que es. La afición siempre nos exige, no hemos sacado los resultados que queremos y estoy seguro que estos dos partidos los vamos a ganar”, comentó en conferencia de prensa, en la que nuevamente Miguel Herrera no estuvo presente como fiel había acostumbrado.

Cabe aclarar, que el “Flaco” no terminó el entrenamiento de este martes por un golpe que lo tiene en duda para medirse al Toluca por la fecha doble, apuntando a Samir Caetano a reemplazarlo junto con el inminente regreso de Javier Aquino al once titular.

Por otro lado, el ex Xolos aseguró que no le toman importancia al tema arbitral aunque sí ha notado diferentes criterios en acciones de expulsión, sin embargo, no culpa a los colegiados de la pérdida de puntos en estas últimas semanas,

“La verdad que es muy difícil juzgar por el lado que estamos, creo que ya es decisión de los árbitros, se han tomado diferentes criterios y hay que respetar lo que ellos deciden en el momento. Lo del arbitraje y eso va por otro lado, estamos a tres o cuatro puntos de estar ahí en la cima, hay equipos que tienen uno o dos partidos más que nosotros, estamos ahí y hay que sacar los puntos aquí en casa y nos vamos a poner arriba próximamente”, agregó.

Los regios suman cuatro duelos sin victoria y contra los ‘Diablos’ intentarán romper la racha e intentar acercarse a la cima de la tabla general, la cual sólo están cuatro puntos por debajo.