Lorena Ochoa cree que regreso del Open Mayakoba aviva pasión por golf en su país

México, 9 dic (EFE).- La mexicana Lorena Ochoa, exnúmero uno del mundo, se dijo orgullosa de contribuir como embajadora de la segunda edición del Riviera Maya Open at Mayakoba de la LPGA en México 2026, que espera contribuya al crecimiento del golf entre las niñas de este país.

“Tener un evento tan importante en nuestro país con las mejores golfistas del mundo en este lugar precioso es un impulso muy especial para promocionar este deporte en México y en el gusto de las niñas”, señaló Ochoa.

Ochoa estuvo en la presentación de la segunda edición del Riviera Maya Open at Mayakoba de la LPGA que se disputará entre el 27 de abril y 3 de mayo del próximo año.

“Es increíble que regrese la LGPA a este evento en el que cada año esperamos que vengan más figuras. El campo del Mayakoba es de los más retadores del Tour. Además, me encanta el impacto que tiene a nivel global, me siento orgullosa de ser parte de todo esto”, señaló la exgolfista que acumuló 27 victorias durante su carrera en la LPGA.

Junto a Lorena estuvo Gustavo Santoscoy, director del torneo, quien, tras el éxito del año pasado, dijo que espera la consolidación del evento en 2026.

“El primer año el gran reto fue el posicionamiento. Para este año queremos consolidar este torneo como el evento internacional más importante para este país. Aspiramos a llegar a los cinco millones de televidentes y tener a 12.000 aficionados en el evento”, señaló el directivo.

Santoscoy mencionó que el certamen tendrá una bolsa de 2,5 millones de dólares y contará con 144 jugadoras, aunque no confirmó cuáles son las principales figuras que asistirán.

“Buscamos tener un cuadro potente con las mejores jugadoras de la LPGA”, explicó el responsable del torneo, quien aseguró que ha habido conversaciones “con varias de las mejores” del circuito femenino.

Entre las promesas confirmadas destaca la colombiana de 19 años María José Marín, semifinalista del U.S. Girls’ Junior en 2022 y del U.S. Women’s Amateur del año pasado.

Entre las locales llama la atención el nombre de Gaby López, número 36 en el ránking de la LPGA, quien subrayó la responsabilidad que tiene como ejemplo para las nuevas generaciones.

“Vi a muchas niñas en el torneo anterior. Lorena (Ochoa) y yo hicimos varias clínicas, queremos involucrar a muchas niñas, pasar tiempo con ellas. Transmitirles que algunas vez fuimos ella y ahora somos jugadoras profesionales”, puntualizó López.

