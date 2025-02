Lookman responde a Gasperini: “Ser señalado es profundamente irrespetuoso”

El nigeriano Ademola Lookman, delantero del Atalanta y Balón de Oro africano, consideró este miércoles como de ‘irrespetuosas’ las palabras anoche de su técnico, Gian Piero Gasperini, que después de que fallara desde los once metros ante el Brujas le calificó como “uno de los peores lanzadores de penaltis” que había visto en su vida.

“Me entristece tener que escribir esto hoy, sobre todo por lo que hemos logrado juntos como equipo y como ciudad. Ser señalado de la manera en que lo he sido no sólo me duele, sino que suena profundamente irrespetuoso, sobre todo por el inmenso trabajo duro y el compromiso que siempre he puesto cada día para ayudar a llevar el éxito a este club y a los increíbles aficionados de Bérgamo”, expresó Lookman en redes sociales.

El delantero nigeriano, héroe del equipo y la ciudad tas el triplete de goles que proclamó campeona de Liga Europa a la ‘Dea’, volvió este martes de lesión. Saltó al campo en el minuto 46 y después de 34 segundos marcó para dar esperanza a la ‘Dea’, que soñó con la remontada para entrar en los octavos de final de la Liga de Campeones.

El problema es que falló un penalti poco después y todo las posibilidades de épica se esfumaron.

“No tenía que tirar él, claramente. Porque creo que es uno de los peores lanzadores de penalti de he visto nunca y en los entrenamientos tiene un porcentaje bajísimo. Le pega muy mal”, declaró Gasperini en rueda de prensa.

Lookman añadió sentirse dolido por las fuertes palabras de su entrenador y dejó entrever una relación complicada con el artífice de este Atalanta: “La verdad es que me he enfrentado a muchos momentos difíciles durante mi estancia aquí, de la mayoría de los cuales nunca he hablado porque, en mi opinión, el equipo siempre debe estar protegido y debe ser lo primero. Eso hace que lo ocurrido anoche sea aún más doloroso”.

“Junto con nuestros increíbles aficionados, como equipo estamos dolidos por el resultado de anoche. La vida es cuestión de retos y de convertir el dolor en poder, y yo seguiré haciéndolo”, añadió el futbolista.