Logra Valeria Aranda una buena campaña en Trucks México Series 2024

Una buena temporada fue la que tuvo la piloto capitalina, Valeria Aranda, en la cual debutó como dueña de un equipo y peleó por los primeros lugares durante las 13 fechas puntuables de la Trucks México Series 2024, alcanzando un podio en el último compromiso del año en la capital del país.

La conductora de la camioneta marcada con el número 27 PlásticosInyectadosRaisa-Polifort-Pipsa-MueblesDiseñoInternacional-VersaComercializadora-Dinametra-Newman-GasolineraLorCast-Exinsa-M&A se dijo conforme con la actuación lograda en el año.

“Considero que nos fue muy bien, tuvimos grandes resultados, debutando también como equipo familiar”, expresó Aranda Rojas, quien se quedó con la posición de privilegio en la fecha 12 en el Autódromo Internacional Miguel E. Abed de Amozoc, Puebla.

“La buena campaña se debió al trabajo que realizamos todo el año, el esfuerzo que le metimos, a diferencia de otros equipos le ponemos más empeño, porque no estoy corriendo como cliente”, destacó la integrante de la escudería Prime Sports.

En ese sentido, valoró también que su inquietud por dejar en excelentes condiciones a la truck le trajo los buenos resultados conseguidos durante 2024, como el tercer sitio en el Autódromo capitalino Hermanos Rodríguez.

Extraoficialmente, Valeria consiguió el tercer puesto en la mítica pista de la Ciudad de México, tras haber terminado inicialmente en el quinto escaño, luego de que a dos de los tres pilotos que consiguieron subirse al podio están bajo investigación.

“Nos enfocamos en qué le sirve a la camioneta, la trabajamos desde el taller lo mejor posible para llegar a moverle muy pocas en los entrenamientos, porque nos dan poco tiempo, asimismo nos dedicamos a aprender para el siguiente año qué hacer”, expuso la joven volante.

“No le metemos mano físicamente a la camioneta, me apoyo mucho en la telemetría, porque muchas veces no se logra percibir algo, por ejemplo, en la Ciudad de México nos pasó en la calificación que se nos movió la alineación y no lo noté, me di cuenta que estaba más lenta, pero no supe por qué y esa tecnología nos lo dio a conocer” abundó Valeria.

Finalmente, adelantó que seguirá un año más en la Trucks México Series en la búsqueda de conseguir el cetro de la categoría de desarrollo.

“Vamos a buscar el título, estuvimos platicando si ya era bueno el cambio de categoría, pero llegamos a la conclusión de que no, queremos pelear por eso podios que nos hacen falta, se vio un gran crecimiento en mi persona por eso decidimos quedarnos en la categoría y ser mejor contendientes en 2025”, comentó la capitalina, quien agradeció el apoyo a sus patrocinadores, a toda la gente que estuvo con ella en cada fecha, a su familia y equipo.

Además del podio en el Autódromo capitalino Hermanos Rodríguez, Aranda obtuvo un par de sextos lugares, el primero de ellos en Puebla, así como en Chiapas, en el tercero y séptimo compromiso del calendario, de manera respectiva.