Loftus-Cheek, dos meses de baja por una fractura de mandíbula

El inglés Ruben Loftus-Cheek, centrocampista del Milan, estará dos meses de baja por una fractura de mandíbula que sufrió durante el partido de la Serie A ante el Parma en un choque con el meta italiano Edoardo Corvi.

“El Milan anuncia que Ruben Loftus-Cheek sufrió ayer un importante traumatismo facial que le provocó una fractura del proceso alveolar de la mandíbula”, informó su club.

El futbolista tuvo que ser evacuado en camilla y con collarín directamente a un hospital, aunque en ningún momento perdió el conocimiento. Allí se sometió a una intervención para estabilizar la fractura.

“El jugador ingresó en el departamento de Cirugía Maxilofacial y Clínica Dental del ASST Santi Paolo e Carlo, donde hoy fue intervenido por el Dr. Luca Autelitano. La operación para reducir y estabilizar la fractura fue un éxito rotundo. Rubén se encuentra bien y ya recibió el alta”, añadió el club ‘rossonero’.

El tiempo de recuperación estimado es de unas ocho semanas, señaló el Milan, que perdió el partido 0-1 en San Siro.