Lobos aconsejó que “disfruten” a los pilares de Tigres de cara a su retiro

Monterrey, Nuevo León. Los Tigres están pasando por una etapa de transición en donde algunos pilares de su época dorada, dirían adiós en verano, algo a lo que Lucas Lobos opinó.

Una auténtica voz autorizada del club felino, el argentino estuvo de visita en el CET el pasado lunes, donde puso platicar con Guido Pizarro, Nahuel Guzmán y Javier Aquino, a quienes aconsejó que disfruten esta recta final de sus carreras, mensaje que también mandó a la afición.

“Es la historia más pura que hoy tiene el club. Ayer hablaba con Guido, con el Patón, con Aquino, siempre digo que a veces uno va con eso de pensar cuando se va a retirar y no sabemos. Hay que disfrutar, ayer le decía a Guido que disfrute, que sea él y lees o llega comentario que puede ser el último torneo o año, que la gente disfrute.

Le han dado tanto al club que, en lugar de estar opinando si les da o no les da, es la historia más viviente del club. Hay que disfrutarlos, cuando no den más, se va a terminar, por el momento disfrutar”, remarcó.

Pizarro junto a Rafael Carioca, son los únicos que de manera inminente se despedirán de la institución regia en verano; mientras Aquino recién renovó hasta diciembre y Guzmán tiene platicas avanzadas para extender vínculos.

Emocionado por ser honrado

El naturalizado mexicano expresó su emoción y agradecimiento por ser inducido al Anillo de Leyendas, junto a nombres como Tomás Boy, Carlos Miloc y Damián Álvarez, este último el más reciente incrustado en dichos honores.

“Siempre lo dije, tengo sólamente palabras de agradecimiento a la afición, desde el 2008 siempre me trataron de maravilla. La comunicación de la institución hacia mí para ser parte del anillo la venía siguiendo, que hayan pensado en mí me emocionó, me agarró una alegría muy grande. Emoción, orgullo, feliz de estar acá”, dijo.