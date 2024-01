Lo ofensivo de Rayados no va a cambiar por la salida de Funes Mori: Ricardo Carbajal

Monterrey, Nuevo León. El Puebla ya se declaró listo para iniciar el Clausura 2024 visitando a Rayados, equipo del que Ricardo Carbajal no se confía con todo y la salida de su goleador histórico, Rogelio Funes Mori hacia Pumas.

El entrenador camotero señaló que lo ofensivo del club norteño no cambiará por la baja del “Mellizo”, al considerar que cuenta con una plantilla vasta para alinear a quien sea.

“La gran ventaja, más allá de la baja de Funes Mori, la gran ventaja es que tienen a lo mejor dos planteles titulares en cualquier situación. Berterame siendo otro delantero, Ali Ávila, que se ha venido mostrando bien, sigue siendo complicado.

Las mismas características de equipo ofensivo no van a cambiar por un nombre, merecen respeto y es un rival que con lo que hemos visto y hemos trabajado tenemos posibilidades de hacerle daño y eso puede suceder el día de mañana. Pero no me confío de un nombre o de dos que no puedan aparecer el día de mañana porque tiene un plan tel muy vasto y completo para poner al que esté al cien por cierto”, mencionó en conferencia de prensa desde el hotel de concentración.

Respecto al cotejo, el experimentado argumentó que será el parámetro ideal para saber de qué están hechos en este arranque de certamen, contando con elementos de cuidado, tales como los regresos de Lucas Cavallini y Santiago Ormeño, ambos con sed de revancha futbolística en lo personal.

“El juego de mañana, que mejor escenario ante un rival de la calidad de Rayados, de visita, para saber realmente dónde podemos estar parados y qué tanto nos falta, que tan llegando podemos estar de lo más cercano al 100 por cierto que podemos tener y el parámetro es alto.

La baja de Memo es importante pero se suman dos altas, gente que ya pasó por este club y que tuvieron buenas sensaciones, hoy el plantel se encuentra completo y bien, con expectativas de mejorar lo anterior; vienen por una revancha, no tuvieron muchos minutos en sus clubes y viene con ganas de aportar para el grupo. Esa sensación me gusta más allá de que vengan pensando en un tema más individual de revancha, están con la idea de poder hacer algo para el grupo y eso es bueno”, añadió.

Tienen con qué dar la campanada en el BBVA

Por último, Carbajal dejó en claro que tienen jugadores para dar la sorpresa en el “Gigante de Acero”, inmueble donde no ganan desde el 03 de marzo del 2018.

“Sí, por supuesto, nos cambió un nombre nada más que es el caso de Memo, tenemos la base completa y con los refuerzos que tenemos ¿Por qué no?”, finalizó.

La “Franja” fue el “caballo negro” del pasado semestre al calificar, inesperadamente por muchos, de forma directa a la Liguilla. Aunque de poco les alcanzó, quedándose en cuartos de final en manos de Tigres.