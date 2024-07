Llevaremos el escudo de Tigres lo más arriba posible: Milagros Martínez sobre la Summer Cup

Monterrey, Nuevo León. Tigres Femenil alistó detalles para jugarse el pase a la siguiente ronda de la Summer Cup ante el Houston Dash, objetivo primordial para Milagros Martínez.

La técnica felina resaltó su deseo por alcanzar la semifinales del certamen binacional y pese al gran favoritismo en los clubes locales, darán su mejor papel en su primer duelo oficial contra un equipo internacional.

“Para prepararlos al final el método sigue siendo el mismo, analizar al rival y trabajar sobre ello. Lo primordial es que las jugadoras tengan el plan en claro, tenemos un nivel de jugadoras alto y con calidad, tal vez es cierto que los equipos estadounidenses parten como favoritos pero debemos de entender quién es Tigres y queremos estar en esas semifinales.

Mañana será clave, cometer pocos errores para que la calidad de nuestras jugadoras salga a la cancha y demuestren la calidad de los equipos en México y llevar el escudo de Tigres lo más arriba posible”, comentó en conferencia previa.

En cuanto al rival en turno, la española destacó la calidad del Dash, aunque cuenta con plantel para realizar un gran desempeño.

“Para nosotras son rivales que nos viene fenomenal, con ilusión por hacer las cosas bien y esa es nuestra intención, tenemos claro que Houston es un gran rival y Kansas también, pero tenemos grandes jugadoras, estamos bien preparadas y nuestra intención es salir a ganar”, agregó.

Por último, la ibérica destacó los puntos a favor y en contra de disputar el torneo, sin embargo, no habrá excusas en busca del boleto a la próxima fase.

“Pros tiene casi todo, es salir algo de la dinámica de siempre. En contra, pues, los viajes; pero no son tan largos. No me puedo quejar de eso tampoco, no podemos poner excusas ni nada”, dijo.

A excepción de Ana Seiça, las Amazonas tienen plantilla completa para medirse a las estadounidenses, pues de ganar estarían amarrando su boleto a la antesala de la final en la competencia.