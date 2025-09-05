Llegan bien Fresa

Con el pie derecho debutan los del Atlético Fresa, luego de vencer a los 7 del Barrio, quienes llegan dispuestos a romperla en la Popular Escobedo.

Encuentro interesante, en el seis de Camino Real, dónde Atlético Fresa hace su debut y llegan precedidos de buen cartel y el último fue un vicecampeonato en los Yuma.

Abel Rodríguez, responsable del equipo menciona que residen en la colonia F-1 y llegan dispuestos a pelearle el triunfo al más pintado y ya lo demostraron, cuando Abraham Banda y Luis Villanueva marcaban los tantos para la primera victoria y los tres primeros puntos en disputa! ¡Enhorabuena!