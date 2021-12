Llega a su pueblo, basquetbolista secuestrado en Michoacán

Llegó a Guasave el basquetbolista profesional Alexis Cervantes, quien en días pasados había sido privado de su libertad en Michoacán.

Arribó a Sinaloa vía aérea, directamente desde Morelia; aterrizó en la pista de Camagüey, a unos 10 kilómetros de Guasave.

Ahí fue recibido por autoridades locales, y escoltado por elementos de la Fiscalía de Sinaloa.

Aún conmocionado por lo vivido, pero visiblemente tranquilo por estar de vuelta en casa, el deportista profesional se dijo feliz por pisar tierra sinaloense, y dirigirse en ese momento a su hogar, con su madre y el resto de su familia, en San Antonio, Guasave, Sinaloa.

“Muy agradecido la verdad. Yo no he visto nada en redes sociales y todo eso, pero ya tendré tiempo para ver todo lo que se ha dado en redes sociales; me dijo mi hermano que fue mucho el apoyo, que todo mundo muy unido. Gracias a dios estamos aquí, ya en casa”, manifestó el basquetbolista.

Alexis negó estar involucrado en actividades que derivaran en su privación de la libertad, pues dice, él solo se dedica al deporte profesional.

“Claro que no, uno siempre va a hacer a lo que se dedica nada más. Hay cosas que pasan, que uno no las decide, y así están las cosas. Gracias a dios estamos aquí”, dijo.

Su hermano, Óscar Cervantes, se dijo conmovido por el momento en el que supieron que Alexis estaba con vida, al tiempo que agradece el apoyo mostrado para que apareciera con vida.

“Agradecido con todos ustedes, porque apoyaron a la investigación inicial, para el seguimiento y la búsqueda. Agradecido con todos ustedes, por los que le dieron la atención y se preocuparon por él”, expresó.

Alexis Cervantes fue trasladado hasta la comunidad de San Antonio, en Guasave, donde lo recibió toda su familia, feliz porqie regresó a casa con vida.