Lizbeth Ovalle no asimila lo caro que costó

Monterrey, Nuevo León. Lizbeth Ovalle hizo historia al convertirse en el fichaje más caro del fútbol femenino mundial, luego de dejar Tigres por el Orlando Pride.

Ante esto, la futbolista se mostró contenta aunque sigue sin poder asimilarlo y ahora su deber ahora es demostrar el por qué se pagó tanto (cerca de 2 millones de dólares) por ella.

“No es algo fácil de asimilar, porque no es solo la transferencia más cara de México, sino del mundo. Me alegra poder algún día decir que yo rompí un récord. Tengo que demostrar por qué el Orlando Pride pagó tanto por mí. Tengo que ir a demostrar todo, a entregar mi alma y mi vida allá”, comentó a través de una entrevista con la ex jugadora Fernanda Cortez.

Bajo esta misma línea, la apodada “Maga” reconoció más ofertas por sus servicios, tanto se Europa como de Estados Unidos, agradeciendo por ello pero nunca dudó por decantarse por el Pride.

“Hubo equipos europeos y otros de la liga de Estados Unidos también muy interesados, y les agradezco, pero imagínate que llega el Orlando, campeón, a querer apostar por una jugadora como yo. No es cualquier cosa, por eso agradezco ese esfuerzo”, agregó.

Ovalle optó en cerrar su carrera en el país para emigrar a la NWSL tras ocho años de profesional en el balompié azteca, firmando hasta julio del 2027 con la franquicia de Florida.