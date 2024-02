Liz Ovalle confirma haber rechazado ofertas de Europa por amor a Tigres Femenil

Monterrey, Nuevo León. Contundente fue como Lizbeth Ovalle reconoció de manera oficial haber rechazado ofertas de Europa por amor a Tigres Femenil.

La ofensiva felina confesó que no se ha querido ir por cuestión propia que por otros temas de confianza y actitud, además recalcó que aunque ya ha ganando todo con las Amazonas, quiere más.

“Siendo sincera, sí he tenido ofertas, sin decir equipos, pero sí. Si no me he querido ir es porque amo al club, estoy contenta con Tigres por lo que me han dado, si, es un sueño emigrar, no sé si un año o dos, no sé si una temporada y regrese. No me he ido porque no he querido yo, estoy a gusto aquí, algunos dirán que es conformismo pero no lo veo así, la Liga va creciendo y si algún día me toca irme me iré, por ese lado estoy tranquila.

A pesar de los triunfos, campeonatos de Liga, campeón de campeones y ganar juegos internacionales, la verdad a la vez siento que me falta mucho y me estoy comparando no sólo con jugadoras de la Liga sino internacionales, me meto en ese papel. Estoy lista para emigrar y jugar contra las mejores del mundo, es lo que normalmente me da vueltas en mi cabeza, si estoy lista para irme o no, es más tema mío, como de confianza y actitud. Otro de los temas por el que no me he ido es que estoy contenta con el club ya voy para siete años y estoy contenta, es más ese tema que por otro”, comentó.

Todo el lío comenzó debido a las declaraciones del técnico del América, Angel Villacampa, quien reconoció el gran nivel de la “Maga” para jugar en cualquier club importante del viejo continente, algo a lo que Ovalle agradeció los halagos.

“Estoy agradecida en todas esas personas que confían en mi, que saben del nivel futbolístico que me encuentro hoy, me queda mucho más por aprender, agradecerle al profe que se tomó el tiempo por esas palabras”, mencionó.

Mayor merecía ser la histórica goleadora

Respecto al equipo, ‘Jaquie’ remarcó haber sido justo que Stephany Mayor se coronará como la goleadora histórica del club, además de no sentir presión por llegar al centenar de dianas en Liga MX.

“Ese gol histórico, que en el algún momento se me iba a presentar no se hizo por algo, admiro a Fany, la admiro dentro y fuera y he aprendido sobre ella. Para mí no es importante quien meta el gol histórico o el cien, somos maduras para aceptar y respetar a las compañeras, así haya sido Fany o no estaré orgullosa y agradecida que esa persona llegué al gol histórico. Es importante romper un logro así y la que se lo merece y ya trabajado por ello es Fany, si lo rompo yo o ella estaremos de acuerdo en si porque nos queremos y al final el que se beneficia es el club”, finalizó.

De momento, Liz de ubica en el segundo sitio del registro felino con 97 dianas, por debajo de la “Generala” con 99 y dejando atrás a Katty Martínez con 96 tantos.