Lionel Scaloni pide a los argentinos que disfruten a Messi hasta el último partido

El seleccionador argentino, Lionel Scaloni, pidió a todos sus compatriotas que disfruten a Lionel Messi hasta el último partido que dispute con la casaca albiceleste, en la antesala del que será el de su despedida en el país, este jueves en el estadio Monumental de Buenos Aires ante Venezuela por las eliminatorias del Mundial de 2026.

“Es un partido que, por lo que declaró Leo, va a ser emotivo, especial, lindo. Si es verdad que es su último partido por eliminatorias hay que disfrutarlo y soy el primero que voy a disfrutarlo por poder entrenarlo. Es un placer tenerlo, espero que la gente que va a la cancha, y él, lo disfruten. Yo lo vivo normal en mi caso”, afirmó el entrenador en una conferencia de prensa brindada en el predio Lionel Messi, de la localidad bonaerense de Ezeiza.

“Leo juega mañana. Con él hablé cuando llegó y esta mañana, pero nada de lo que significa el partido para Messi. Haber sido compañero en una cancha y ahora ser el técnico en un Mundial donde pudo ser campeón es emocionante. Seguramente, no sea su último partido en Argentina porque nos encargaremos que ante Venezuela no sea su última imagen en el país. Hoy está y hay que disfrutarlo”, amplió el entrenador de la Selección Argentina entre lágrimas.

Con respecto al equipo para enfrentar a la ‘Vinotino’, Scaloni dijo: “En principio, Otamendi no se entrenó porque tenía unos pequeños problemas, pero hoy va a poder hacerlo. Alexis (Mac Allister) llegó tarde y no creo que forme parte del equipo porque casi no entrenó. La idea es poner lo mejor y darle la oportunidad a un chico. Estamos en condiciones de poder hacerlo sin desvirtuar nada y tratando de hacer el mejor partido. La ausencia de Enzo Fernández es importante, pero intentaremos que no se sienta”.

Sobre Venezuela, el rival de este jueves, el entrenador de la Albiceleste aseguró que se trata de “un rival incómodo y difícil que ha conseguido buenos resultados con el ‘Bocha’ (Fernando Batista, el seleccionador) y está a las puertas de lograr una clasificación histórica al Mundial. Ellos se juegan bastante mañana y hace que el partido sea lindo de ver. Nosotros vamos a intentar ganar jugando a nuestra manera”.

“Esta camiseta te obliga, ya sea amistoso o partido oficial, para estar alerta. Eso lo hacemos desde el primer día hasta el último, tanto el cuerpo técnico como cada jugador. Es la única manera de afrontar con esta camiseta cada partido”, completó.

En relación al duelo del próximo martes ante Ecuador, el técnico enfatizó: “En principio todos los jugadores van a viajar a Guayaquil, dependiendo de cómo terminen y si hay sancionados o no en el partido ante Venezuela”, anunció.

Con respecto a la caída del fichaje de Emiliano el ‘Dibu’ Martínez para el Manchester United, Scaloni dijo que, pese a ello, el portero se encuentra bien de ánimo. “Bueno, no se hizo su pase, ayer estuvo de cumpleaños; lógicamente habrá tenido ilusión de jugar en el Manchester, pero es un chico positivo que ya está pensando en nosotros y luego en su club. Me interesa que juegue y entiendo que si se quedó seguirá todo normal”.

En respuesta a la pregunta sobre los tres jugadores convocados que actúan en clubes de Argentina (Leandro Paredes, Gonzalo Montiel y Marcos Acuña), Scaloni dijo que “son merecimientos a lo que vemos y si el equipo deja un casillero, hay que intentar ocuparlo con jugadores jóvenes y que aportan frescura. El fútbol argentino es muy competitivo y los tres jugadores que están con nosotros vienen jugando en clubes grandes y pueden darnos su aporte”.

Scaloni también analizó la actualidad de Rodrigo De Paul y su pase al Inter Miami para jugar con Messi: “Con él estuve hablando varios minutos. Más allá de dónde estén jugando, tendrán que demostrar que siguen vigentes y jugando en sus clubes para seguir en la Selección. En eso somos inflexibles. En el caso de Rodrigo, está jugando y lo hace todos los partidos. Sabemos su manera de entrenarse, pero la cancha es lo que manda”.

