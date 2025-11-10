Liguillas sin técnicos mexicanos desde 2023

*Solo técnicos extranjeros clasifican.

Hasta el momento, ningún técnico mexicano está clasificado a la liguilla del futbol mexicano, y con posibilidades de hacerlo ya que jugarán la etapa del ‘Play-in’, están Jaime Lozano y Efraín Juárez, con Pachuca y Pumas, respectivamente.

Desde el torneo apertura 2023, hace dos años, solamente técnicos extranjeros han visto acción en la máxima fiesta del futbol mexicano, por lo que os jóvenes timoneles aztecas tienen la misión de acabar con esa mala racha, que deja mal parados al talento de casa.

Ambos equipos se enfrentarán en el ‘Play-in’, por lo que solo podrá clasificarse uno, pero deberá hacerlo ante el equipo que pierda de la serie entre Tijuana y Juárez, por lo que deberá ganar ambos encuentros.

De los timoneles extranjeros ya clasificados a la liguilla, están el brasileño Andre Jardine con el América, el español Domenec Torrent con Rayados, el Argentino Guido Pizarro con Tigres, el argentino Antonio Mohamed con Toluca, el argentino Nicolás Larcamón con Cruz Azul y el argentino Diego Milito con Chivas. El ‘Play-in’ lo completan los uruguayos Sebastián Abreu con Tijuana y Martín Varini con Juárez.