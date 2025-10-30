Liga Nacional Femenil busca talento nuevo

Regio Deporte

¡Atención, clubes de México! La Liga Nacional Femenil se alista para una nueva temporada (2025-26) y ha lanzado oficialmente su convocatoria nacional. Es la oportunidad de oro para que todas las organizaciones bien establecidas y afiliadas al Sector Amateur del país se sumen a esta emocionante competencia.

La Plataforma hacia el Profesionalismo

Esta Liga no es una más; es la antesala directa al futbol profesional femenil. Aquí convergen las mejores organizaciones y los representativos de los clubes de paga, garantizando un nivel de competencia y calidad inigualable.

Categorías Convocadas: ¡Hay Lugar para Todas!

Se buscan jugadoras en cuatro categorías clave, pensadas para el desarrollo del talento joven:

2014 y menores

2012 y menores

2010 y menores

2008 y menores

El Camino hacia el Estrellato

El proceso de participación es una verdadera ruta de desarrollo y visibilidad:

Fase de Zona Fase Regional Fase Macro Regional Fase Nacional (¡La gran final!)

Importante: Durante todas las etapas, la Liga contará con la presencia de visores y cazatalentos de clubes profesionales, buscando a las próximas estrellas del balompié de paga. ¡Inscribirse es el primer paso para cumplir el sueño!