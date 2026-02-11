Liga MX tuvo un invierno de bajo gasto en fichajes

*Tigres y Rayados fueron discretos.

El reciente mercado invernal de la Liga MX se caracterizó por la cautela financiera. Entre todos los clubes apenas se invirtieron cerca de 27 millones de dólares en incorporaciones, en un periodo de transferencias que arrancó el 1 de enero y concluyó el 9 de febrero a las 19:00 horas, conforme al reglamento vigente.

Aunque se registraron múltiples movimientos entre equipos del futbol mexicano, la mayoría optó por buscar al menos un refuerzo en el extranjero. La excepción fue Pachuca, que mantiene en su plantilla únicamente jugadores foráneos con experiencia previa en el balompié nacional.

En cuanto a las contrataciones más costosas, Pumas encabezó la lista al desembolsar aproximadamente 5 millones de dólares por el delantero Juninho, convirtiéndolo en el fichaje extranjero más caro de este mercado. Chivas también realizó una inversión significativa al pagar 3 millones de dólares por cada uno de los mediocampistas Brian Gutiérrez y Jonathan Pérez. Rayados, por su parte, destinó alrededor de 3.5 millones de dólares para hacerse con los servicios de Luca Orellano.

Otros clubes optaron por estrategias más prudentes, recurriendo a futbolistas libres o a préstamos con opción de compra para evaluar su desempeño antes de realizar una inversión definitiva a finales de año.

Entre los jugadores que llegaron sin costo de transferencia destacan César Araújo, quien reforzó a Tigres; Josef Martínez y Diego Baguí, incorporados por Xolos; el defensor Lucas Abascia con Gallos; y el costarricense Juan Pablo Vargas, nuevo elemento del Puebla.

América fue el equipo que más rápido reaccionó ante la necesidad de completar plazas de extranjeros, cerrando en pocos días tres cesiones con opción de compra. El técnico André Jardine contará ahora con los brasileños Raphael Veiga, campeón de la Libertadores con Palmeiras; Vinicius Moreira de Lima, monarca continental con Fluminense —cuyo préstamo rondaría los 200 mil dólares según reportes en Brasil—; y el lateral Thiago Espinosa, quien también llega a préstamo por un año.

En otros movimientos, Atlas sumó al delantero uruguayo Agustín Rodríguez en calidad de cedido, mientras que Puebla incorporó a Ignacio Maestro Puch bajo el mismo esquema. FC Juárez, en tanto, aseguró para todo 2026 a Luca Martínez Dupuy y Ramón Rodríguez Jiménez.

Refuerzos a precio moderado

Algunos equipos lograron fortalecer sus plantillas con inversiones contenidas. Cruz Azul pagó 800 mil dólares por Christian Ebere. Atlas adquirió a los defensores Rodrigo Adrián Schlegel y Manuel Vicente Capasso por cerca de 600 mil dólares, y Toluca habría desembolsado 800 mil dólares por el atacante Franco Rossi.

Los que más apostaron por extranjeros

Necaxa y Gallos de Querétaro fueron los clubes que más futbolistas foráneos incorporaron, con cuatro cada uno. Los Rayos destacaron por la llegada de Julián Carranza, por quien pagaron 3.5 millones de dólares; Javier Ezequiel Ruiz, adquirido por 1.6 millones de dólares por el 60% de su pase; Agustín Ezequiel Almendra, por 2.5 millones; y Kevin Facundo Gutiérrez, por 1.5 millones de dólares a cambio del 80% de sus derechos.

Gallos, por su parte, sumó a Lucas Abascia, Bayron Duarte y el senegalés Jean Unjanque —estos dos últimos por 350 mil dólares—, además de Michael Carcelén, cuya transferencia rondó los 700 mil dólares.

Así, el Clausura 2026 arrancará con nuevos rostros en la Liga MX, en un mercado que privilegió la mesura económica sobre los grandes desembolsos.