Liga MX confirma detenidos por bronca tras el Tigres-América

Monterrey, Nuevo León. La derrota de Tigres ante América no sólo dejó dolidos al equipo felino, sino con enojo en sus aficionados.

Todo esto se pudo reflejar en una bronca que llegó hasta las máximas autoridades de la Liga MX, la cual reveló consecuencias a ello.

A través de sus redes sociales, la organización confirmó un par de detenidos y dos heridos tras un conato en las gradas del “Volcán”, caso resuelto por las autoridades locales.

Asimismo, en Twitter comenzaron a circular más videos de otros hechoa violentos pero a las afueras del inmueble, en el que aficionados felinos dejaron ir inconsciente a uno americanista.

Los hechos se dieron por rectoria de la Universidad Autónoma de Nuevo León a la altura del monumento a la “flama” y que se espera las mismas autoridades policiales, junto a las del club, puedan cooperar a dar con las identidades del agresor.