Lichnovsky: Tigres es conocido en Arabia Saudita

Monterrey, Nuevo León. La aventura de Igor Lichnovsky con Tigres ha comenzado oficialmente, y es que el zaguero arribó a la Sultana del Norte para incorporarse al que será su tercer equipo en Liga MX.

El chileno aterrizó cerca de las 22:00 horas en el aeropuerto Mariano Escobedo, en donde sus primeras palabras fueron recalcar lo popular que es el club felino en tierras árabes de donde proviene tras su paso por el Al-Shabab FC.

“La magnitud del club,lo conocen hasta en Arabia Saudita, cuando dije que tenía la opción de venir acá toda la gente lo sabía, curiosamente por Gignac, un club de magnitud internacional no solo nacional”, comentó tras su aterrizaje.

El ex Cruz Azul tomó de referencia Eduardo Vargas como el último jugador andino en vestir la casaca felina con el cual tuvo la oportunidad de intercambiar palabras durante su estancia en México, siendo él quien detalló el cómo se vive dentro de la institución.

“Han habido varios futbolistas chilenos, el último fue Edu Vargas, cuando no encontramos en Cruz Azul me contaba como era internamente”, agregó.

Lichnovsky reitero el fuerte interés que siempre mantuvo la dirigencia regia por sus servicios y que en cuento supo nunca desistió a aceptar la oferta.

“Tigres me mostró su cariño desde el primer contacto que hubo, supe que había interés real, no siempre el futbolista está en medio de la negociación, mi postura fue un sí y se fueron dando las cosas,esa fue la realidad”, dijo.

Este sábado el zaguero realizó sus pruebas de rigor con éxito para después firmar su acuerdo por 4 años e integrarse hasta el próximo lunes a los trabajos grupales de cara a su participación en la cuarta jornada, pasando fecha FIFA.