Lichnovsky regresaría a Tigres: Culebro

Monterrey, Nuevo León. La situación entre Tigres e Igor Lichnovsky parece tener ya un final, pues en palabras de Mauricio Culebro, el zaguero chileno regresaría al club regio.

El dirigente mencionó que el futbolista es propiedad de los felinos, por lo que acabando la Copa América con Chile tendrá que reportar si es que no aparece otra oferta por sus servicios. Cabe destacar, que América no ejerció la compra por el defensa.

“Sí el mundo hoy en día buscamos respuestas, algo que va a pasar en un futuro y no las tenemos, estamos platicando y analizando el plantel con las opciones que tenemos, hoy te puedo decir que no tengo la infomación.

Y en el caso de Igor, está jugando Copa América, él es jugador de Tigres y si no pasa nada en el camino, en el momento que termine Copa América tendrá que presentarse aquí, y en el proceso pueden presentarse muchas cosas”, aseveró.

Igor cuenta todavía con sesos meses más de acuerdo con los auriazules, quienes de tenerlo en cuenta para tenerlos en sus filas, deberán de dar de baja una plaza de extranjero en su plantilla allá contar con el límite a tope.

Por último, el directivo dejó en claro que aunque no se hayan escuchado rumores sobre fichajes para el plantel, si se está trabajando en ello, mandando un mensaje de paciencia a la exigente afición.

“Estamos tranquilos con esta plantilla, siempre he dicho que cada ventana de pases es estar pensando a largo plazo, con lo que tenemos estamos tranquilos, con calma y paciencia para tomar mejores decisiones, el hecho de que no se hayan escuchado rumores no quiere que no tengamos en la mente refuerzos.

En Tigres así han sido en los últimos años, siempre vendrán jugadores de calidad, vendrán refuerzos por competir allá arriba, los tiempos cada vez son complicados, el torneo esta por empezar y estamos viendo Copa América y Eurocopa, que estén tranquilos que estamos trabajando para traer refuerzos y de calidad”, culminó.