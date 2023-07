Libertadores tiene mayor exigencia que la Leagues Cup: Siboldi

Monterrey, Nuevo León. Los Tigres ya tiene todo arreglado para realizar su viaje y participar en la Leagues Cup, certamen el cual Robert Dante Siboldi, ve competitivo pero no al nivel de una Copa Libertadores.

El técnico charrúa aseguró que hay mayor exigencia en el torneo de Conmebol, sin embargo, no se dejarán llevar por los rivales de la MLS, quienes se han vuelto bastante complicados y para prueba de ello los más recientes resultados dentro de la copa.

“Si vas a comparar MLS con Libertadores, Libertadores tiene mayor nivel, exigencia, juegan los equipos que clasificaron, los mejores de cada Liga. Jugar una Libertadores es más exigente y competitiva que este tipo de torneos con equipos que están mejorando cada día, pero no alcanzan un nivel como la Libertadores.

Lo veo competitivo, vi buen nivel en equipos de MLS, jugando con planteles principales. No se puede subestimar a nadie hoy en día. Por eso decía que íbamos a ir, participar, competir con responsabilidad, porque la institución tiene un prestigio y hay que mantenerlo. Tiene buen nivel la competencia, nos preparamos para darle continuidad al torneo de lIga y seguir preparándonos. Atlas también ganó, pero no fue fácil. Son muy competitivos, ya los vieron, las características son de vértigo, velocidad, jugadores de calidad. Son buenos, hay extranjeros que refuerzan. No se puede subestimar a nadie, hay que ir con todo”, confesó en conferencia de prensa.

Los felinos hicieron oficial la llegada de Ozziel Herrera, fichaje pedido específicamente por Siboldi, elemento del cuál brindó su opinión.

“Es lo que buscamos, la competencia, hay dos o tres jugadores que compiten y que nos gusta que haya esa competencia sana y honesta que permita elevar el rendimiento. Buscamos eso, Ozziel llega para potenciar y no para reemplazar a nadie. El que esté bien y sea necesario, iniciará”, agregó.

Asimismo, el experimentado reconoció tener un poco de responsabilidad a llevarse el trofeo de la competencia binacional, luego de portar la etiqueta de actuales campeones de Liga MX.

“La responsabilidad siempre la tenemos, juguemos el torneo que juguemos, de competir, llegar a instancias finales y lograr campeonatos. Tenemos que ser respetuosos con los rivales y los de la MLS. Si bien seguimos la MLS, no tan profundos, pero vemos equipos que en otro momento eran ganables fácilmente, pero tenías alto porcentaje de favoritismo y hoy no lo veo así”, dijo.

Los universitarios viajarán por la tarde de este lunes previo a su debut contra el Portland Timbers del día miércoles, duelo en el que podrán contar con Sebastián Córdova y el mismo Herrera como variantes.